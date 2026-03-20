El expresidente del Banco Master Vorcaro firma un acuerdo de confidencialidad para negociar con la Fiscalía

El juez del Tribunal Supremo André Mendonça ordenó que Daniel Vorcaro, antiguo presidente del liquidado Banco Master de Brasil, fuera trasladado de la Penitenciaría Federal de Brasilia a la sede de la Policía Federal en la capital brasileña bajo estrictas medidas de seguridad, con el objetivo de garantizar tanto su integridad como de evitar la posibilidad de una fuga. En este contexto, Vorcaro firmó un acuerdo de confidencialidad con la Policía y la Fiscalía de Brasil para sentar las bases de una futura colaboración en torno a las investigaciones del fraude financiero que afectó a más de 1,6 millones de inversores y generó un agujero de 12.000 millones de reales, equivalentes a 1.696 millones de euros, según publicó el diario 'Folha'.

La decisión de Vorcaro de firmar este acuerdo representa el primer paso formal para iniciar negociaciones encaminadas a un posible pacto de confesión con el Ministerio Público. Tal como detalló 'Folha', en la firma del documento estuvieron también presentes los abogados del exbanquero, quienes desempeñan un papel central en el desarrollo de las próximas fases del proceso. El acuerdo de confidencialidad establece que las declaraciones realizadas por Vorcaro durante las negociaciones no podrán ser empleadas en su contra si finalmente no se llega a un pacto, blindando así los derechos del acusado durante las conversaciones previas.

El cronograma de trabajo estipulado tras la rúbrica del acuerdo prevé una primera etapa en la que Vorcaro consultará con su equipo legal los hechos que forman parte de las investigaciones abiertas sobre las irregularidades cometidas en Banco Master. Una vez finalizada esta revisión interna, el proceso avanzará hacia una segunda fase en la cual se discutirá el material reunido directamente con las autoridades responsables de la investigación. Según consignó el medio brasileño, en este punto las partes iniciarán un procedimiento de verificación que buscará establecer cuáles afirmaciones realizadas por Vorcaro encuentran respaldo en pruebas materiales y cuáles son consideradas inconsistentes por los investigadores.

La firma de este acuerdo ocurre aproximadamente mes y medio después de las declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien enfatizó públicamente el compromiso del gobierno federal con el esclarecimiento total del caso de Banco Master. Al referirse a la dimensión del perjuicio económico y social causado, Lula da Silva expresó: “No sé si hay algún partido político involucrado, no sé qué gobernador está involucrado, si hay diputados, senadores o alcaldes, si hay más empresarios involucrados. Lo concreto es que la orden es la siguiente: investigaremos a fondo para que esto no vuelva a suceder”, según recogió el diario.

Los antecedentes del Banco Master, reportó 'Folha', muestran una expansión rápida, impulsada por la venta masiva de depósitos a plazo fijo que ofrecían tasas de interés superiores a las del mercado. Este modelo de captación de clientes resultó insostenible y llevó a la liquidación de la entidad el 18 de noviembre de 2025, fecha en que las autoridades constataron graves vulneraciones a las normas que rigen la actividad bancaria en Brasil.

Las investigaciones apuntan a prácticas fraudulentas cometidas por la alta dirección del banco. El medio brasileño informó que los ejecutivos de Banco Master falsificaban instrumentos de crédito que luego eran vendidos a prestamistas, generando un esquema que facilitó la masiva movilización de fondos y alimentó el déficit financiero que se tradujo en millonarias pérdidas para los inversores afectados.

El proceso de colaboración que Daniel Vorcaro inicia con su traslado y la firma del acuerdo de confidencialidad se presenta como un elemento central para la recolección de información y el avance en la investigación sobre el funcionamiento interno y los responsables del fraude que involucró a esta entidad financiera. Las reuniones previstas entre Vorcaro y su equipo legal forman parte de una estrategia jurídica orientada a la búsqueda de un acuerdo que podría incluir eventuales confesiones, señalando también la disposición del exbanquero para aportar detalles que ayuden a las autoridades a esclarecer los mecanismos utilizados en las operaciones irregulares de Banco Master.

Las estrictas medidas de seguridad que rodearon el traslado de Vorcaro, detalló el medio, respondieron no solo a la necesidad de protección personal dada la magnitud del caso y el perfil del acusado, sino también a la preocupación por la posible fuga de información clave o la obstrucción de la justicia.

Las irregularidades detectadas en el funcionamiento de Banco Master han puesto en alerta a los organismos reguladores y han agudizado el debate sobre la supervisión de las entidades financieras en Brasil. El impacto del caso se extiende más allá de las pérdidas económicas, dado que el número de afectados supera el millón y medio de personas, según remarcó el diario.

La Fiscalía y la Policía Federal esperan que la eventual colaboración de Vorcaro permita obtener pruebas que apunten a otros posibles responsables o colectivos que participaron en el esquema. El medio brasileño explicó que los investigadores pondrán el foco sobre las pruebas documentales ofrecidas y estudiarán la coherencia interna del relato que Vorcaro presente durante las conversaciones protegidas bajo el acuerdo de confidencialidad.

La sociedad brasileña ha seguido de cerca el caso desde que salió a la luz la magnitud del agujero financiero. Las autoridades enfatizaron que el proceso de verificación y homologación de las pruebas resultará clave para definir eventuales acusaciones y sentencias. Según publicó 'Folha', la comunidad de afectados por el colapso de Banco Master espera que el avance de la investigación con la participación de Vorcaro facilite la recuperación de al menos parte de los fondos y clarifique el funcionamiento del esquema fraudulento que permitió la desviación de recursos a gran escala.

La secuencia de acciones oficiales y el involucramiento de distintas instancias, desde la presidencia del país hasta los tribunales de máxima instancia, refleja el alcance institucional que ha cobrado el caso Banco Master en Brasil. El seguimiento del destino de Vorcaro y los acuerdos que puedan resultar de esta nueva etapa delimitarán los próximos episodios de una investigación en curso cuyas implicaciones legales y financieras permanecen en desarrollo, informó 'Folha'.