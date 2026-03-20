EAU anuncia el desmantelamiento de una "red terrorista" que vincula a Hezbolá e Irán

El Departamento de Seguridad del Estado de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado en la madrugada de este viernes "el desmantelamiento de una red terrorista" y la detención de sus miembros, que serían al menos cinco, afirmando que la organización estaba "financiada y operada" por el partido-milicia chií libanés Hezbolá e Irán.

"El Departamento de Seguridad del Estado ha anunciado el desmantelamiento de una red terrorista financiada y operada por Hezbolá e Irán, y la detención de sus miembros", ha declarado la cartera en redes sociales en una publicación acompañada de una infografía con las imágenes de cinco individuos --editadas para taparles los ojos-- que se corresponderían con sospechosos arrestados, si bien el documento no los identifica y tampoco precisa si la lista es exclusiva.

Según el servicio, la red operaba en Emiratos "bajo la apariencia de una entidad comercial ficticia, con el objetivo de infiltrarse en la economía nacional e implementar planes que amenazan la estabilidad financiera" del Estado.

"La red ha llevado a cabo una estrategia premeditada en coordinación con entidades externas vinculadas a Hezbolá e Irán, violando las normas económicas y legales para participar en el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y actividades que ponen en peligro la seguridad nacional", reza el comunicado.

Al hilo del anuncio, el Departamento de Seguridad emiratí ha recordado que "cualquier intento de explotar la economía nacional o las instituciones civiles con fines terroristas o conspirativos será enfrentado con firmeza, y que no se tolerará ninguna injerencia externa que amenace la seguridad o la estabilidad del Estado".

Esta detención llega tras una semana en la que las autoridades de Kuwait han detenido hasta 26 personas acusadas de vínculos con Hezbolá, tradicionalmente apoyado por Irán, en una serie de operaciones de seguridad llevadas a cabo mientras se suceden en los países del golfo Pérsico las represalias emprendidas por Teherán contra intereses estadounidenses en respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.