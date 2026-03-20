Rodolfo Sancho revela su surrealista anécdota con Tom Cruise, David Bisbal y Jorge Lorenzo

Durante su reciente visita al programa de televisión ‘El Hormiguero’, Rodolfo Sancho compartió en tono distendido varias anécdotas que involucraron a figuras reconocidas internacionalmente, como Tom Cruise, David Bisbal y los pilotos Ángel Nieto y Jorge Lorenzo. El medio El Hormiguero recogió detalles de la jornada en la que Sancho, invitado a California al circuito de Laguna Seca, vivió situaciones inesperadas junto a estos famosos mientras Televisión Española retransmitía la serie ‘La señora’, proyecto en que Sancho participaba.

Según explicó el propio actor en la emisión de Antena 3, durante aquella invitación a Laguna Seca tanto él como David Bisbal participaron en una visita guiada por el circuito, encabezada por Ángel Nieto. De acuerdo con el relato recogido por El Hormiguero, en uno de los boxes, cuando se encontraban rodeados de cámaras, se les mostró el equipo utilizado para limpiar las piezas de las motos. Fue en ese momento cuando Sancho, en tono cómplice, activó la manguera de presión de agua, provocando que el agua se disparara y empapara a David Bisbal, quien quedó con los rizos totalmente mojados. El presentador Pablo Motos y el resto del plató respondieron con risas a esta anécdota.

Posteriormente, Sancho recordó otro momento incómodo sucedido durante la observación de los entrenamientos de Jorge Lorenzo. Impresionado por la velocidad y la cercanía entre los corredores en la pista, el actor se dirigió al piloto con una frase poco habitual en el contexto del motociclismo: “vais que os matáis”. Según consignó El Hormiguero, Jorge Lorenzo le respondió que ese tipo de comentarios no se le hacen nunca a un motorista, remarcándolo solo con la mirada. Sancho reconoció en directo que esa reacción le hizo tomar conciencia inmediata del desliz.

El cierre de aquella jornada incluyó la aparición sorpresiva de Tom Cruise. El Hormiguero reportó que, según Sancho, un helicóptero aterrizó cerca de donde estaban y, minutos después, el actor estadounidense descendió y se acercó a saludar al grupo. El intérprete español describió la situación como una escena propia de una producción de alto presupuesto, similar al ambiente de la saga ‘Misión Imposible’, en la que Cruise es protagonista.

Durante la entrevista, Rodolfo Sancho también abordó aspectos de su oficio. Explicó que la actuación le presenta retos, especialmente cuando una escena requiere llanto. Indicó que llorar resulta particularmente difícil porque “el asunto es que nadie quiere llorar cuando llora”, una expresión que, según relató y recogió El Hormiguero, subraya la exigencia de simular emociones genuinas frente a las cámaras bajo demanda. Añadió que si el llanto no resulta creíble, la interpretación puede perder fuerza, por lo que hace falta una técnica precisa que permita sentir la emoción indicada en el momento justo.

El paso del actor por el plató de El Hormiguero se centró en la promoción de la segunda temporada de la serie ‘Entre tierras’, de la mano de su compañera de elenco Megan Montaner. El medio detalló que, a pesar de los acontecimientos recientes relacionados con su hijo Daniel Sancho, actualmente cumpliendo prisión perpetua en una cárcel de Tailandia mientras se resuelve un recurso judicial, las preguntas del programa se focalizaron en su trabajo y no abordaron el asunto familiar.

La conversación sobre su carrera, sus experiencias junto a personalidades de distintos ámbitos y las dificultades técnicas de la interpretación tuvieron un papel destacado en el contenido de la entrevista, según la cobertura realizada por El Hormiguero.