Los Reyes Felipe VI y Letizia se reúnen hoy con el Papa León XIV en su biblioteca privada en el Vaticano

Una figura prominente en el atrio de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma representa a Felipe IV, diseñada por Gian Lorenzo Bernini, como símbolo de la colaboración prolongada entre la Corona española y la Santa Sede. Esta alianza histórica tendrá este viernes un nuevo capítulo, cuando Felipe VI asuma en una ceremonia en Roma el título de protocanónigo de la Basílica, reforzando así el lazo entre la monarquía española y el Vaticano. Según informó la Casa Real, el monarca será recibido junto a la reina Letizia en audiencia privada por el Papa León XIV en el Vaticano, en su primera reunión oficial desde la elección del Pontífice en mayo de 2025 tras el fallecimiento de Francisco.

De acuerdo con la información difundida por la Casa Real y consignada por diferentes medios, el encuentro tendrá lugar el viernes 20 de marzo en la biblioteca privada del sumo pontífice. Esta cita se produce a menos de tres meses del viaje previsto por León XIV a España, convertido en el primer Papa que visitará el país durante el reinado de Felipe VI. La visita apostólica se realizará entre el 6 y el 12 de junio y abarcará ciudades como Madrid, Barcelona y Canarias, aunque la agenda definitiva aún no se ha comunicado.

El medio detalla que, si bien los reyes Felipe VI y Letizia ya mantuvieron un primer contacto con León XIV en la misa de inicio de su pontificado en mayo de 2025, este será el primer encuentro oficial en el Vaticano entre ambos jefes de Estado. Fue en esa primera ocasión donde los reyes extendieron al Papa la invitación formal para visitar España. La última visita papal a territorio español tuvo lugar en 2011, cuando Benedicto XVI incluyó el país en su agenda. El desplazamiento del actual pontífice responde tanto a la invitación de Felipe VI como a la solicitud hecha por la Conferencia Episcopal Española.

Tras la audiencia papal, el monarca español tomará posesión de su puesto de protocanónigo en la mencionada basílica romana. Esta distinción, que se remonta a siglos anteriores, refleja la continuidad de los vínculos religiosos y políticos entre ambas instituciones. La Casa Real enfatiza en su comunicado que la relación entre la Basílica de Santa María la Mayor y la monarquía española se origina en tiempos de Carlos I, rey del siglo XVI, aunque ya los Reyes Católicos habían contribuido con recursos al embellecimiento de la iglesia.

La Ciudad Eterna, epicentro del poder espiritual cristiano durante aquellos siglos, presenció así la consolidación de la monarquía hispánica como defensora destacada del catolicismo. Según reportó la Casa Real, la alianza entre el papado y la monarquía se fortaleció en momentos de divisiones internas en la Iglesia, lo que condujo a iniciativas conjuntas en defensa de la religiosidad católica.

En 1647, el Papa Inocencio X, tras una petición expresa de Felipe IV, estableció mediante la Constitución apostólica Sacri Apostolatus la Obra Pía de Santa María la Mayor. Este acuerdo preveía que, a cambio de una aportación anual, el cabildo de la basílica realizaría oraciones y eventos litúrgicos en honor de la corona hispánica. Esta tradición propició que los monarcas españoles se convirtieran en patronos del templo, participando en diversas obras de restauración y mejora, incluidas las financiadas con recursos provenientes de la península.

En el siglo XX, la vinculación se reafirmó en 1953 con la Bula Hispaniarum Fidelitas emitida por Pío XII tras la firma del Concordato entre España y la Santa Sede. El acuerdo reconoció que todos los monarcas españoles ostentarían el título de 'Protocanónigos Honorarios' del Cabildo Liberiano de la Basílica. Según explicó la Casa Real, esta condición sigue vigente en la actualidad.

En 2018, el rey Juan Carlos I y la reina Sofía visitaron la basílica, donde presidieron la inauguración de un nuevo sistema de iluminación y la restauración del templo, obras impulsadas tras un pacto entre la Fundación Endesa y el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano. Juan Carlos I sigue ostentando el título honorario que aceptó en 1977, tras su proclamación como jefe de Estado. El vínculo con la basílica incluye, además, el hecho de que ocho papas están enterrados en su interior, entre ellos el Papa Francisco, según publicó la Casa Real.

La audiencia entre los monarcas y León XIV cobra mayor relevancia dada la próxima visita papal a España, programada para junio y que representa un acontecimiento significativo tanto en el ámbito diplomático como religioso, después de quince años sin una visita de un pontífice al país. El viaje, según la Casa Real, incluirá diversas etapas y mantiene viva la tradición de encuentros de alto nivel entre la Iglesia Católica y el Estado español, evidenciada en actos como la entrega del título de protocanónigo, la celebración de misas especiales y la continuidad de los gestos simbólicos que refuerzan la relación entre ambas instituciones.

Tal como detalló la Casa Real, la interacción entre la Corona española y el Vaticano sigue renovándose con estos actos diplomáticos y religiosos, consolidando un vínculo histórico con profundas raíces en la historia política, social y religiosa de España y la Santa Sede.