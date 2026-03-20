Shakira hará una residencia europea en el espacio Iberdrola Music en Madrid con 3 conciertos, charlas, talleres o cine

La programación diseñada por Shakira en la capital española se presentará bajo el marco de 'Es Latina', una iniciativa que integrará exposiciones, propuestas gastronómicas, literatura y experiencias seleccionadas por la propia artista. Según informó Live Nation, la serie de actividades busca ofrecer una inmersión cultural para destacar la diversidad y riqueza de la comunidad latina durante la estancia de la cantante en Madrid, al tiempo que se espera mayor información sobre el ambicioso proyecto denominado 'Estadio Shakira'.

Shakira, originaria de Colombia, realizará tres conciertos en el espacio Iberdrola Music del distrito madrileño de Villaverde los días 25, 26 y 27 de septiembre, reportó Live Nation. Las entradas estarán disponibles para el público desde el viernes 27 de marzo a las 10:00 horas, según comunicó la promotora. Además de las presentaciones en vivo, la residencia en Madrid incluirá charlas, talleres y proyecciones de cine, indicaron desde la organización.

La promotora destacó que el conjunto de eventos en torno a la artista transformará el espacio en un entorno denominado 'Estadio Shakira', aunque hasta el momento no han trascendido más datos específicos sobre esta parte del proyecto. De acuerdo con Live Nation, el ciclo curado por Shakira servirá para celebrar la creatividad, la resiliencia y la alegría que caracteriza a la comunidad latina, más allá de las fronteras geográficas.

La agenda de Shakira en Europa forma parte de una serie de actuaciones internacionales dentro de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour', que pasará previamente por distintas ciudades, incluyendo la presentación como artista principal en el concierto Todo Mundo No Rio, programado en la playa de Copacabana Beach, en Río de Janeiro, el próximo 2 de mayo, detalló Live Nation.

En cuanto a la residencia madrileña, las actividades integradas van más allá de lo musical y contemplan distintos aspectos culturales. Se prevé que los asistentes puedan participar en exposiciones temáticas que reflejen el legado y la actualidad de la cultura latina, experiencias culinarias asociadas a diferentes países del continente y encuentros literarios que explorarán la producción artística en español y portugués, según explicó Live Nation.

Respecto a las actividades paralelas en el Iberdrola Music, la organización mencionó la inclusión de talleres y charlas orientados a exponer la pluralidad de expresiones artísticas que han surgido dentro del universo latinoamericano. Se busca fomentar el intercambio cultural entre públicos diversos y potenciar la visibilidad de propuestas innovadoras en arte, literatura y gastronomía.

Live Nation definió la 'Nación Latina' no como un espacio físico delimitado por fronteras, sino como una red de personas unidas por el idioma, el ritmo y una identidad compartida. "La Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría", anticipó la promotora en relación a la propuesta de Shakira.

El espacio Iberdrola Music, donde se centralizarán tanto los conciertos como las experiencias culturales, se localiza en el distrito de Villaverde, uno de los núcleos de Madrid con mayor diversidad poblacional, acotó Live Nation. Esta localización busca atraer tanto a residentes locales como a turistas internacionales interesados en la cultura latina y en la carrera de la artista colombiana.

Por el momento, la organización no ha publicado detalles adicionales sobre la configuración específica del 'Estadio Shakira' ni sobre la dinámica de las actividades programadas bajo el ciclo 'Es Latina'. Según sostuvo Live Nation, la información se irá actualizando conforme se acerque la fecha de los eventos.

Antes de su paso por Madrid, la cantante concretará varias actuaciones fuera de España. El concierto en Río de Janeiro la posiciona como figura central en un espacio emblemático de Latinoamérica. Tras esta presentación, Live Nation estima que la agenda de Shakira se centrará en preparar los contenidos y la infraestructura necesarios para la residencia europea, que pretende ser una de las actividades artísticas y culturales más significativas de su gira.

En suma, la propuesta en Madrid contempla una serie de actividades que abarcan tanto espectáculos musicales en directo como manifestaciones culturales de diversos tipos, reuniendo a seguidores y participantes en torno a la figura de Shakira y al concepto de la comunidad latina global, según detalló Live Nation.