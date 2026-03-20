Agencias

Llegan a Cuba los primeros miembros del convoy humanitario que llevará 20 toneladas de ayuda frente al bloqueo

Una delegación internacional encabezada por figuras políticas de varios países llegó a La Habana con suministros médicos y productos básicos en respuesta a la emergencia que atraviesan millones de cubanos por la escasez vinculada a las restricciones estadounidenses

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Productos de uso cotidiano y medicamentos como diclofenaco sódico y paracetamol conforman parte de la ayuda que ya se encuentra en suelo cubano, traída por representantes de varios países, quienes muestran públicamente la entrega de estos insumos. Esta iniciativa responde a la emergencia generada por la escasez de hidrocarburos y otros recursos básicos, agravada en los últimos meses por las restricciones asociadas a las políticas de Estados Unidos, según publicó la Internacional Progresista y detalló el medio de comunicación en su página web.

El medio reportó que la primera parte del convoy humanitario internacional arribó este jueves a Cuba para comenzar la entrega de 20 toneladas de ayuda. Entre los integrantes se encuentran la senadora y candidata presidencial de Colombia, Clara López, y el senador chileno Daniel Núñez, quienes lideran la delegación que trasladó la primera tonelada de materiales, incluyendo medicamentos y artículos de uso esencial. Según informó el propio Núñez, en la comitiva participan parlamentarios y dirigentes políticos de Brasil, Uruguay, Colombia y Chile, reunidos con el propósito de brindar respaldo a la población cubana frente a lo que consideran un bloqueo de grandes proporciones.

Clara López anunció a través de sus plataformas digitales la llegada a la isla de ayuda humanitaria, compuesta por insumos médicos y otros materiales dirigidos a atender las carencias que viven millones de habitantes del país. Por su parte, Daniel Núñez enfatizó en sus redes la relevancia del acceso a la atención médica y expresó que el embargo impide a la ciudadanía cubana el ejercicio de este derecho.

El convoy titulado "Nuestra América, Convoy a Cuba", organizado por la Internacional Progresista, fue concebido como reacción a la crisis que enfrenta Cuba tras la interrupción del suministro petrolero desde Venezuela, consecuencia de una intervención militar estadounidense en territorio venezolano ocurrida a inicios del año, según consignó la página web de los organizadores. Esta medida redujo de manera significativa el envío de hidrocarburos hacia la isla, generando una situación de escasez de combustibles y bienes básicos.

El sistema logístico de la campaña contempla la utilización de barcos que navegan por el Caribe y vuelos de carga originados en diversos países, entre ellos México, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido y Francia. El objetivo final es reunir a todos los participantes en una concentración el 21 de marzo en el Malecón habanero, como acción de solidaridad y apoyo a Cuba, de acuerdo con el calendario difundido por la organización.

Tal como reportó la Internacional Progresista, el lanzamiento oficial de la flotilla humanitaria llegó acompañado de un pronunciamiento en el que se denunció: “La Administración Trump está asfixiando a la isla, cortando el suministro de combustible, vuelos y bienes esenciales para la supervivencia”. En el mismo mensaje se subrayó la motivación central de la expedición: “romper el asedio, salvar vidas y defender la autodeterminación cubana”.

Políticos de distintos países han manifestado su respaldo a la causa humanitaria. Entre ellos figuran el exvicepresidente español Pablo Iglesias y el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn, quienes han prestado su apoyo a la movilización, según publicó el medio. La ayuda programada se compone mayormente de artículos de higiene, medicamentos y alimentos, con una estimación superior a las 20 toneladas que serán distribuidas en varios envíos.

Los organizadores detallaron que el operativo ha recibido colaboraciones logísticas y políticas desde diversas latitudes, apuntando a contrarrestar los efectos de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. La iniciativa también se manifestó como una expresión de solidaridad internacional con la población cubana, cuya situación se agravó durante los últimos meses debido a la falta de recursos esenciales.

Representantes y líderes involucrados en la entrega han reiterado su posición y han compartido testimonios sobre la relevancia del acceso a productos básicos para atender la emergencia. En imágenes distribuidas por integrantes del convoy, se observa la transferencia de cajas con medicamentos a dependencias cubanas, hecho que simboliza la llegada material de la ayuda.

El contacto y encuentro en el Malecón de La Habana, previsto para el cierre de la campaña, busca reforzar un mensaje de apoyo colectivo e impulsar el debate sobre las implicaciones del embargo en la vida cotidiana de la ciudadanía cubana, recogió la Internacional Progresista. La continuidad del operativo dependerá de la situación en la isla y de la evolución de la respuesta internacional ante las restricciones de carácter económico y comercial.

El abastecimiento de hidrocarburos, mercancías de primera necesidad y fármacos ha sido uno de los reclamos centrales del convoy, el cual intenta atenuar los efectos del bloqueo y visibilizar la crisis que atraviesa el país caribeño, de acuerdo con lo reportado por la organización y los propios participantes.

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