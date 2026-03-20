Índice BIST 100 este 18 de marzo: pierde 0,78% durante la apertura de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BIST 100, que empieza rueda bursátil del miércoles 18 de marzo con leves caídas del 0,78%, hasta los 13.115,10 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas previas, el selectivo cambia el sentido del dato previo, donde se anotó una subida del 1,04%, siendo incapaz de asentar una tendencia definida.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BIST 100 marca una bajada 0,65%; aunque en el último año todavía mantiene un ascenso del 33,01%. El BIST 100 se sitúa un 8,54% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 16,46% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).