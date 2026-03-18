Venezuela decreta festivo este miércoles tras la victoria sobre EEUU en el Clásico Mundial de Béisbol

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, manifestó su reconocimiento a los jugadores de la selección nacional tras la victoria frente a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, resultado que otorgó a Venezuela su primer campeonato en la historia de esa competición, según informó Europa Press. Rodríguez expresó su agradecimiento y felicitación tanto en un mensaje difundido por redes sociales como en un vídeo en el que destaca la felicidad generalizada que el triunfo provocó entre la población. Este logro motivó la declaración de una jornada no laborable para celebrar lo que denominó como “Día de Júbilo Nacional”.

De acuerdo con Europa Press, el decreto establece este miércoles como día festivo en todo el país, exceptuando a quienes trabajan en servicios esenciales. Rodríguez especificó que la medida busca que la juventud se movilice a lugares públicos como plazas, parques y canchas, en un ambiente de conmemoración para compartir la alegría por el título conseguido. Con la frase “Venezuela triunfa unida”, la mandataria vinculó el éxito deportivo con una reafirmación de identidad y cohesión nacional.

Durante su intervención, Rodríguez sostuvo: “Por primera vez somos campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos. Un logro que quedará para siempre en el corazón de nuestro país. ¡Viva Venezuela!”. El mensaje subraya la importancia simbólica de la conquista para la memoria colectiva venezolana y la significación del deporte en el contexto social actual.

La victoria se concretó en Miami, donde el equipo de Venezuela se impuso a Estados Unidos por 3-2, resultado que, según publicó Europa Press, permitió a la selección venezolana adjudicarse el trofeo del torneo internacional por primera vez. El partido reunió a aficionados venezolanos en distintas ciudades del país y del extranjero, generando muestras de júbilo que, según declaraciones de Rodríguez, “han hecho que la población esté de verdad demasiado feliz”. La mandataria subrayó el vínculo entre la victoria deportiva y el orgullo nacional, afirmando: “Quiero, en nombre de nuestro pueblo, del Gobierno de Venezuela, agradecer y abrazar a cada uno de nuestros jugadores”.

En su mensaje, referenciado por Europa Press, Rodríguez también resaltó el espíritu deportivo expresado por la afición y el equipo, citando: “Como decimos nosotros: honor al vencido y gloria al bravo pueblo de Venezuela. Adelante, muchachos. Ustedes representan cada cielo, cada mar, cada tierra de esta hermosa patria de nuestro libertador Simón Bolívar. ¡Felicitaciones!”. Estas palabras resaltan la identificación de la selección con el territorio venezolano y su historia.

El contexto político añade otras capas al anuncio. Según consignó Europa Press, Rodríguez asumió la presidencia encargada de Venezuela a raíz de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en una operación impulsada por Estados Unidos a principios de enero. Esta intervención dejó más de un centenar de muertos y trasladó a Maduro, junto a su esposa, a Nueva York para ser juzgados según cargos de “narcoterrorismo”. Frente a esta coyuntura, la Constitución venezolana dispuso que la vicepresidenta ocupara el gobierno de manera interina.

La gestión de Rodríguez durante el periodo de transición ha coincidido con una fase de acercamiento diplomático entre Venezuela y Estados Unidos. Europa Press detalló que el mandatario estadounidense, Donald Trump, valoró positivamente la labor de la presidenta encargada, agradeciéndole la facilitación de la exportación de “millones” de barriles de petróleo venezolano a territorio estadounidense. Esta evolución en las relaciones bilaterales se presenta en paralelo al ambiente de fiesta nacional propiciado por la obtención del campeonato de béisbol.

El impacto de la victoria en el torneo internacional se reflejó en la declaración oficial de la jornada festiva, que Europa Press describió como una invitación al esparcimiento público colectivo. El gobierno busca que la población, en especial la juventud, ocupe espacios abiertos para conmemorar un episodio inédito en la trayectoria deportiva nacional. La postulación de la unidad como elemento central del discurso oficial se presenta tanto como causa como consecuencia del triunfo, destacando el papel del deporte como factor de cohesión en situaciones sociales complejas.

La relevancia social de este evento deportivo también se percibe en las expresiones institucionales de gratitud hacia los integrantes del equipo. El gobierno, representado por Delcy Rodríguez, trasladó el agradecimiento de la ciudadanía y remarcó el simbolismo de la victoria en la configuración de la identidad venezolana, según el reporte de Europa Press. La jornada festiva decretada se incorpora al calendario nacional guiada por la excepcionalidad de la conquista y el impacto significativo de la selección para el ánimo de la población.

Europa Press informó además que el llamado a la celebración excluye a los sectores dedicados a mantener los servicios esenciales, garantizando así la continuidad de actividades básicas. La medida se focaliza en propiciar un ambiente de algarabía y esparcimiento como manifestación de reconocimiento colectivo a los representantes deportivos nacionales y como reafirmación del espíritu de unidad popular tras el resultado en el Clásico Mundial de Béisbol.