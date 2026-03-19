Principales titulares de los periódicos para el viernes 20 de marzo

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "La guerra dispara el temor a una larga crisis energética"
-- "Sánchez, a Merz: "Sé que en privado nos defendiste ante Trump""
EL MUNDO
-- "La Fiscalía Europea investiga delitos en las obras de Adamuz"
-- "Escribano al choque con Moncloa: "Allá ellos con la caída de la acción""
ABC
-- "El encargado de atender a las víctimas de Adamuz aún no las ha llamado"
-- "El 'No a la guerra' con más gasto en defensa"
LA RAZÓN
-- "La escalada en Oriente Medio dificulta el consenso energético europeo"
-- "El miedo a una guerra larga hunde las bolsas y sella el "shock" energético"
LA VANGUARDIA
-- "La escalada bélica dispara el gas y amenaza el crecimiento"
-- "Rodalies no logra salir de la crisis y seguirá en precario hasta el verano"
EL PERIÓDICO
-- "Cinco municipios del área de BCN vetarán los pisos turísticos en 2028"
-- "Hallado en el mar el cadáver del estadounidense desaparecido"