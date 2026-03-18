Google comienza la expansión de la Inteligencia Personal en Gemini para los suscriptores gratuitos

Google ha comenzado la expansión de la Inteligencia Personal en el Modo IA de búsqueda, la aplicación de Gemini y Gemini en Chrome para los usuarios de la suscripción gratuita.

El pasado mes de enero, la compañía presentó la función de Inteligencia Personal para que Gemini pudiera conectarse con servicios como Gmail o Fotos para ofrecer resultados más personalizados, y días después anunció su integración en el modo de IA de la búsqueda de Google. Inicialmente, ha estado disponible en las suscripciones AI Pro y AI Ultra.

"Tanto si buscas una marca específica de zapatillas que compraste anteriormente como si planeas una escapada familiar basándote en las confirmaciones de hotel y recuerdos de viajes pasados, Inteligencia Personal te ayuda a encontrar justo lo que necesitas sin tener que dar todos los detalles", ha detallado Google en su blog.

La empresa ha mostrado algunos ejemplos de cómo los usuarios pueden aprovechar esta función, desde recomendaciones de compra personalizadas, soluciones para problemas técnicos, gestiones de itinerarios durante un viaje e incluso nuevas aficiones en función de los intereses de cada persona.

La expansión de estas función se ha iniciado en Estados Unidos, para los suscriptors gratuitos en el modo IA de búsqueda, la aplicación de Gemimi y Gemini en Chrome. Además, solo podrán acceder desde cuentas personales, ya que no está disponible para los usuarios de Workspace, empresas o instituciones educativas.

Más allá de la integración en los servicios mencionados, Google está trabajando por incorporar la Inteligencia Personal en la herramienta de chat de voz Gemini Live, para personalizar aún más la experiencia de los usuarios a la hora de hablar con el asistente de inteligencia artificial.