Juan Ángel, el misionero protagonista del Domund 2024 de OMP que atraviesa barro o camina horas para celebrar Eucaristía

El misionero claretiano en Timor Oriental Juan Ángel Artiles es el protagonista del vídeo del Domund 2024 de Obras Misionales Pontificias (OMP), en el que relata que atraviesa barro o camina durante horas para celebrar la Eucaristía. "Que hay que ir atravesando barro, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Para qué? Para demostrarles que esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios", explica Artiles, que ha anunciado el Evangelio en Indonesia y Timor Oriental desde hace 20 años. Él, como tantos otros misioneros, vive en primera persona el lema del Domund propuesto por el Papa para este año, 'Id e invitad a todos al banquete'. "Cuando te encuentras con personas que no sienten el valor de los sacramentos, la única forma es demostrarles lo importante que es", asegura Artiles, que agrega que le da la oportunidad a la gente de celebrar la Eucaristía sin depender de cuánta gente haya, ni mirando los kilómetros. Según Artiles, lo que los misioneros llevan es a Jesús, que "es lo fundamental". "A lo mejor te puedo ayudar, y por eso montamos proyectos de desarrollo, claro que sí, pero lo fundamental es que llevas tu fe", expone. Además, explica que los proyectos son las "pruebas visibles" de que no son solo palabras lo que dicen. Asimismo, reconoce que, aunque el dinero no es lo más importante, les ayuda a seguir adelante con la misión. "La ayuda del Domund nos permite plantearnos hacer cosas a medio y largo plazo. Los proyectos pueden hacerse cuando sabes que hay financiación detrás. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices: 'bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro'", rememora. Con su testimonio, recogido en el vídeo del Domund, la Iglesia da el pistoletazo de salida a este periodo de sensibilización misionera que implica a todos los católicos del mundo en el sostenimiento de la labor evangelizadora de la Iglesia en los territorios de misión, con la oración y los donativos. El vídeo del Domund es uno de los materiales que OMP, organizadora de la Jornada, elabora para esta campaña, pero también hay carteles que estarán presentes en todas las parroquias de España, catequesis para niños y jóvenes, así como recursos de oración. "Todo ello para recordar a todos a los cristianos que ellos también están llamados a 'invitar a todos al banquete' con su vida y apoyando el trabajo de los misioneros, con la oración y el donativo", apunta OMP.

