Arabia Saudí lanza una nueva iniciativa para impulsar la creación del Estado de Palestina

El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, ha anunciado el lanzamiento de una nueva iniciativa para el establecimiento del Estado de Palestina y lograr apoyos de cara a la aplicación de la solución de dos Estados, respaldada por la comunidad internacional, ante el rechazo de Israel a continuar la vía de las negociaciones. La iniciativa, llamada Alianza Global para la Aplicación de la Solución de Dos Estados, ha sido desvelada durante una reunión en la que han participado varios países de la región incluidos en la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica y tendrá su primera cumbre en la capital saudí, Riad. "Lo que estamos intentando hacer es crear una coalición destinada a aplicar la solución de dos Estados, que necesita algunos pilares, incluido aumentar las capacidades en el seno de la Autoridad Palestina", ha dicho Bin Farhan, según ha recogido el diario saudí 'Arab News'. "No logro entender cómo la continuación de la guerra es la única opción", ha sostenido. "Debe haber otras opciones y, por ello, reitero nuestro llamamiento a favor de un alto el fuego para que prevalezca la diplomacia", he recalcado, antes de insistir en que "se harán todos los esfuerzos posibles para lograr un plan sólido e irreversible para una paz justa y exhaustiva". Los esfuerzos internacionales para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza han sido infructuosos hasta la fecha. Israel lanzó su ofensiva contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados. Desde entonces, las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado más de 41.500 muertos a manos de las tropas de Israel, que se suman a los más de 700 en Cisjordania y Jerusalén Este. Las negociaciones indirectas no han llegado a buen puerto ante la insistencia de Israel en mantener tropas en Gaza, algo que rechaza de plano Hamás, entre otros asuntos. Por otra parte, Bin Farhan ha mostrado su "sorpresa" ante la negativa de Israel a aceptar la propuesta de tregua de 21 días en la frontera con Líbano, presentada por Francia y Estados Unidos y que aparentemente había sido abordada antes del anuncio. "Me sorprendió", ha sostenido, antes de explicar que la terminología de la propuesta fue estudiada de forma cuidadosa para tener en cuenta los intereses de Líbano e Israel, ante un repunte de los bombardeos israelíes desde la jornada del lunes, que dejan ya cientos de muertos y decenas de miles de desplazados. "Vemos un patrón desde el inicio de la guerra. Siempre que se nos dice que estamos cerca de un alto el fuego en Gaza, no pasa. De forma similar, cuando estábamos con nuestros socios trabajando en un llamamiento muy concreto para un alto el fuego en Líbano, nuestra impresión es que era aceptable, sólo para saber luego que no lo era", ha lamentado.

Compartir nota: Guardar