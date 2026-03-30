Cerca de 300 efectivos policiales garantizarán la seguridad durante el partido entre Perú y Honduras en Leganés

Las autoridades subrayaron que aquellas personas que muestren signos de haber consumido alcohol o drogas no podrán acceder al Estadio Municipal de Butarque, donde este martes se enfrentarán las selecciones nacionales de Perú y Honduras en Leganés. Según detalló la Delegación del Gobierno en Madrid en un comunicado, también se ha restringido la entrada de objetos voluminosos, armas, artículos de pirotecnia, botellas de vidrio y bebidas alcohólicas, como parte de las medidas implementadas para reforzar la protección del evento deportivo.

De acuerdo con lo informado por la Delegación del Gobierno y publicado por diversos medios, el operativo de seguridad contará con la presencia de cerca de 300 efectivos, integrados por agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local de Leganés, miembros de Protección Civil y personal de seguridad del Club Deportivo Leganés. El dispositivo ha sido diseñado para asegurar tanto el orden público como la protección de los asistentes antes, durante y tras el encuentro entre las dos selecciones nacionales.

El encuentro está programado para comenzar a las 20:00 horas. La Delegación del Gobierno recomendó a quienes acudan al estadio que lo hagan con tiempo suficiente, con el propósito de recibir orientación, facilitar los controles establecidos en los accesos y permitir que el trabajo de los agentes se realice de manera fluida. Informó que el refuerzo en las medidas corresponde a la expectativa de una afluencia numerosa y a la necesidad de garantizar que el desarrollo del partido transcurra sin incidentes.

El medio oficial señaló que la cooperación entre las distintas fuerzas de seguridad y los servicios auxiliares incluye un despliegue coordinado tanto en las inmediaciones como en el interior del estadio. El personal de Protección Civil colaborará para atender necesidades sanitarias o situaciones de emergencia, mientras los vigilantes y auxiliares del Club Deportivo Leganés participarán en las tareas de control de accesos y supervisión en las gradas.

La Delegación del Gobierno insistió, según recogió el comunicado, en que la vigilancia se centrará en detectar objetos prohibidos y en evitar la introducción de cualquier elemento que pueda poner en peligro la seguridad de los participantes y espectadores. Además, recalcó que se mantendrá la prohibición expresa de la entrada a individuos en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias estupefacientes, como medida preventiva para disipar situaciones de alteración del orden público.

Entre las indicaciones dirigidas a los asistentes, las autoridades solicitaron que no acudan con maletas u otros objetos de gran tamaño, para facilitar la identificación y el registro en los puntos de acceso. Se recordó también, según la información de la Delegación del Gobierno, que los controles responderán a criterios de seguridad internacional y a la normativa vigente para eventos deportivos de carácter multitudinario.

El dispositivo diseñado contempla la disposición de efectivos en diferentes zonas estratégicas, incluyendo vías de evacuación, zonas de aparcamiento, accesos principales y secundarios, y áreas aledañas, con el objetivo de prevenir aglomeraciones y responder ante cualquier eventualidad. La colaboración entre policías y personal auxiliar busca fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles incidentes y garantizar la integridad de jugadores, cuerpo técnico y asistentes.

Las autoridades remarcaron la importancia de la puntualidad de las aficiones peruanas y hondureñas para lograr una dinámica de acceso ordenada y sin retrasos. Según subrayó la Delegación del Gobierno en Madrid, la anticipación evitará aglomeraciones en los puntos de control y permitirá agilizar la entrada al recinto deportivo.

Finalmente, se subrayó que la coordinación entre cuerpos policiales, Protección Civil y el club anfitrión responde al interés de mantener un entorno seguro y adecuado para la celebración del partido, previniendo situaciones de riesgo e incentivando el cumplimiento de las normativas establecidas tanto para el público nacional como para los seguidores internacionales que asistan a esta jornada deportiva.