Trump desea "apoderarse del petróleo de Irán", según 'FT'

Donald Trump anunció que las negociaciones con Irán, canalizadas a través de mediadores pakistaníes, mostraban avances, aunque insistió en la necesidad de fijar el 6 de abril como fecha tope para que el país persa acepte un acuerdo que permita concluir el conflicto. Si Irán no accede antes de ese plazo, Washington baraja atacar objetivos de infraestructura vinculados al sector energético iraní. El presidente de Estados Unidos confirmó que aún quedarían cerca de 3.000 objetivos por atacar —tras haber bombardeado 13.000 y tener otros 2.000 en la lista—, y remarcó que un acuerdo podría alcanzarse en un corto periodo. Estas declaraciones marcan una intensificación en las tensiones regionales y en la presión diplomática ejercida por la Casa Blanca, en un momento de elevado precio del crudo y nuevos episodios de confrontación.

Según informó el Financial Times, Trump detalló durante una entrevista que su intención sería “apoderarse del petróleo de Irán”, una aseveración que sugiere la posible toma de la isla de Kharg, principal puerto de exportación de hidrocarburos iraníes. El mandatario comparó el eventual control estadounidense sobre los recursos energéticos iraníes con la situación en Venezuela, donde según sus palabras, Washington mantiene el objetivo de administrar la industria petrolera tras la detención de Nicolás Maduro en enero. En el diálogo con el diario británico, Trump expresó: “Para serles sincero, lo que más me gustaría es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunos tontos en Estados Unidos me preguntan: ‘¿Por qué haces eso?’. Pero son estúpidos”.

El medio británico también reportó que Trump no descartó la ocupación de la isla de Kharg como parte de la estrategia de presión sobre Teherán. El presidente estadounidense señaló: "Quizás tomemos la isla de Kharg, quizás no. Tenemos muchas opciones", añadiendo que captar este enclave requeriría la presencia prolongada de fuerzas estadounidenses en territorio iraní. Consultado sobre el sistema defensivo iraní en la isla, Trump se mostró seguro de que Estados Unidos podría hacerse con el control “con mucha facilidad”.

Mientras persisten las amenazas de incautación de activos petroleros, Trump destacó que las conversaciones indirectas entre ambos gobiernos continúan, con avances gracias a la intervención de “emisarios” paquistaníes. El escenario regional atraviesa un momento de máxima tensión, con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán provocando un alza del precio del petróleo superior al 50% en tan solo un mes. El Financial Times detalló que, a raíz de estos acontecimientos, la cotización del crudo Brent alcanzó los 116 dólares por barril en Asia, lo que representa uno de los valores más elevados desde el comienzo del conflicto.

Entre los episodios recientes mencionados por el presidente estadounidense destaca el paso de petroleros con bandera pakistaní por el estrecho de Ormuz. Trump afirmó, según consignó el Financial Times, que la semana anterior Irán permitió la travesía de diez buques petroleros como “regalo” a la Casa Blanca, cifra que habría duplicado posteriormente hasta veinte embarcaciones navegando por el canal. El presidente estadounidense afirmó: "Nos dieron 10. Ahora nos dan 20, y los 20 ya han zarpado y están navegando por el centro del estrecho", detallando que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, habría autorizado la salida de estos navíos.

Trump aseveró al medio británico que Ghalibaf fue responsable de esta decisión: "Él fue quien autorizó los barcos para mí (...) ¿Recuerdan que dije que me iban a dar un regalo?". Además, el mandatario estadounidense aseguró que desde el inicio de la guerra y tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei, junto con la de varios altos funcionarios iraníes en las primeras fases del conflicto, la estructura de poder en Irán se habría transformado significativamente. En palabras de Trump, “La gente con la que estamos tratando es un grupo totalmente diferente”, refiriéndose a la modificación del liderazgo político en Teherán.

El Financial Times planteó que las declaraciones de Trump agravan la situación política y económica global, con Oriente Próximo sumido en una crisis y el mercado energético bajo presión. El aumento abrupto en el precio del petróleo y la inestabilidad en la región constituyen el telón de fondo de un pulso geopolítico que suma enfrentamientos militares, amenazas sobre los recursos de exportación de Irán y una carrera contra el reloj por parte de Washington para cerrar un acuerdo diplomático antes del 6 de abril.