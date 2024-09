El actor Jose Coronado recibirá el Premio Ciudad de Huelva en la 50 edición del Festival

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que celebrará su 50 edición del 15 al 23 de noviembre, entregará su Premio Ciudad de Huelva al actor Jose Coronado, "uno de los grandes nombres de la interpretación española y uno de los intérpretes más destacados de su generación", con trabajos que le han valido numerosos galardones, entre ellos dos Premios Goya, uno como Mejor Actor Protagonista ('No habrá paz para los malvados') y otro como Mejor Actor de Reparto ('Cerrar los ojos'), así como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2016). Según ha indicado el festival en una nota de prensa, el director del certamen onubense, Manuel H. Martín, ha mostrado su "satisfacción" y "el orgullo" del Festival por poder entregar su máximo galardón a un actor "de impecable trayectoria tanto en cine como en televisión y con trabajos que ya forman parte de la historia de nuestro cine". En este sentido, Martín ha asegurado que el equipo del Festival "se siente muy orgulloso de contar con un Premio Ciudad de Huelva como Jose Coronado para una edición tan especial como la 50, en la que estamos trabajando con toda la ilusión para que sea una verdadera fiesta y celebración del cine iberoamericano". Jose Coronado (Madrid, 1957) se ha consagrado como "uno de los mejores intérpretes españoles" de su generación gracias a trabajos como el realizado en 'No habrá paz para los malvados', de Enrique Urbizu. Ha participado en casi 60 películas, más de una decena de montajes teatrales e innumerables series televisivas de éxito, las últimas de ellas para plataformas como Netflix. Desde que comenzara su carrera, Jose Coronado ha interpretado a héroes y a villanos con igual pasión en cine, teatro y televisión, logrando que su extensa trayectoria haya sido reconocida de forma unánime tanto por el público como por la crítica. En televisión ha interpretado todo tipo de personajes en recordadas series como 'Periodistas' (1998-2002), 'Brigada Central' (1990-1992), 'Código fuego' (2002), 'Los ochenta' (2004), 'RIS Científica' (2007) o 'Acusados' (2008), así como 'El Inocente', creada para Netflix y dirigida por Oriol Paulo, 'Vivir sin permiso', 'Entrevías' y 'Legado', de próximo estreno. En teatro destacan sus trabajos en 'Hécuba' (1991) de Eurípides y 'La señorita Julia' (1993), de Strindberg, ambas dirigidas por Emilio Hernández. 'El gran mercado del mundo', de Calderón, dirigida por Miguel Narros; 'Algo en común' (1996), de Harvey Fierstein, dirigida por Paco Pino. En 1999, dirigido por Mario Gas, en 'La habitación azul'; después vino 'Hamlet' (2008) de W. Shakespeare, bajo las órdenes de Juan Diego Botto; 'Sombra de perro' (2010), escrita y dirigida por Nancho Novo; y 'Ushuaia', de Alberto Conejero, dirigido por Julián Fuentes Reta para el Teatro Español, entre otros muchos. Pero ha sido en el cine donde Jose Coronado ha cosechado hasta ahora los mayores reconocimientos. Destacan sus trabajos en 'Goya en Burdeos' (1998), con la que fue candidato al Goya como Mejor Actor de Reparto; 'La distancia' (2005), de Iñaki Dorronsoro; y 'Yo soy esa' (1990), de Luis Sanz. También destacan sus papeles en 'Anita no pierde el tren' (2000), de Ventura Pons; 'Lobo' (2003), de Miguel Courtois; 'La vida de nadie' (2001), de Eduard Cortés; o 'Todos estamos invitados' (2007), de Manuel Gutiérrez Aragón. GALARDONES Pero ha sido con Enrique Urbizu con quien ha logrado el espaldarazo definitivo a través de una terna de películas. Primero fue 'La caja 507' (2001), donde comenzó a dar un giro a su carrera con papeles "más turbios" y con la que fue de nuevo candidato al Goya como Mejor Actor de Reparto; le siguió, un año después, 'La vida mancha', y en el 2011 'No habrá paz para los malvados', galardonada con seis Premios Goya, entre ellos la de Mejor Interpretación Masculina. Con esta película Jose Coronado ha llegado a recoger hasta 13 premios, entre ellos el Premio de la Unión de Actores, Cartelera Turia, San Jordi, Fotogramas de Plata o el Forqué, entre otros. Desde entonces, ha participado en películas como 'Murieron por encima de sus posibilidades', de Isaki Lacuesta; 'Cien años de perdón', dirigida por Daniel Calparsoro; 'El hombre de las mil caras', de Alberto Rodríguez; 'Tu hijo', dirigido por Miguel Ángel Vivas, que le llevó de nuevo a la nominación por Mejor Actor Protagonista; y 'Way Down', de Jaume Balagueró. Por otro lado, 'Cerrar los ojos', bajo la dirección de Víctor Erice, se presentó en el Festival de Cannes y condujo a Jose a ganar su segundo premio Goya, el primero a Mejor Actor de Reparto, y otros reconocimientos. Una película que pudo verse en el pasado Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Seguidamente empezó a rodar 'Puntos suspensivos', producida por Morena Films y dirigida por David Marqués, que se acaba de estrenar este mes de septiembre.

