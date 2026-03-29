Al menos 3 muertos y 23 heridos, 9 de ellos graves, en el incendio de un edificio en China

Pekín, 29 mar (EFE).- Al menos tres personas murieron y otras 23 resultaron heridas, nueve de ellas de gravedad, en el incendio registrado en un edificio en la provincia china de Shanxi, en el centro del país, informó este domingo la agencia de noticias Xinhua.

Según fuentes del Gobierno municipal, el incendio se declaró alrededor de las 20:00 horas (12:00 GMT) del sábado en el distrito de Xiaodian, en la ciudad de Taiyuan.

Las causas del incidente continúan bajo investigación, mientras las autoridades siguen con las labores de atención y asistencia a las víctimas del siniestro, indicó Xinhua.

El suceso se suma a una serie de incendios mortales registrados en los últimos meses en distintas regiones del país, lo que ha reavivado la preocupación por las condiciones de seguridad en edificios residenciales y comerciales en China.

El pasado febrero, cinco personas murieron en el incendio de una residencia de ancianos en la provincia nororiental de Heilongjiang, y otras doce fallecieron en diciembre del año pasado en el incendio de un edificio residencial en la sureña Cantón. EFE