Petro asegura que pretenden derrocarle por las "reformas y políticas públicas" implementadas por su Gobierno

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este domingo que "un grupo poderoso" pretende derrocarle por las "reformas y políticas públicas" implantadas por su Gobierno, insistiendo de esta forma en la supuesta existencia de un supuesto plan para acabar con él y sobre el que el embajador de Estados Unidos en el país, Francisco Palmieri, ha llegado a mostrar su preocupación. "Las reformas y las políticas públicas que implementamos han llevado a un grupo poderoso y sectario a pensar en magnicidios, en la sangre. Hoy denunciados hasta por el mismo embajador de Estados Unidos en Colombia, cuando decían por ahí que era que Petro estaba loco o paranoico. Están buscando con artificios y manipulaciones jurídicas tumbar a Petro", ha destacado durante un discurso. En ese sentido, ha recordado que ha sido elegido "por voto popular" y que los intentos de "asesinato" a través de "venenos", "explosivos" o "francotiradores" son un "golpe parlamentario" que anularía "el voto del pueblo", según recoge la cuenta de la Presidencia colombiana en la red social X. "No les gusta que estemos construyendo equidad social e incautando centenares de toneladas de cocaína. Saben que apuntamos al centro del corazón de la mafia y del privilegio injusto. Por eso hablan mal de mí todos los días en estos canales, cuyo espectro es de todo el pueblo colombiano", ha agregado. Tras ello, ha destacado el apoyo que recibe en las calles de "decenas de miles" de personas, quienes "no echan para atrás" ni "se quedan en su casa" ante las "mentiras de todos los días" vertidas en su contra en los "noticieros" en lo que se "ataca" a tanto a su persona como a su familia e incluso al Gobierno. "Esa insultadera y grosería diaria se debe básicamente a que los propietarios de esos medios, las personas más ricas de Colombia, no están de acuerdo con las políticas que implementa mi Gobierno ni con las reformas que propongo. En lugar de argumentar de frente y debatir, usan sus medios para la bajeza, el insulto a mi persona y a mi familia", ha añadido. Cabe destacar que el enviado diplomático estadounidense en el país reconoció la semana pasada durante una entrevista con la emisora Caracol Radio que existe una "situación delicada" respecto a las amenazas denunciadas por Petro e incluso afirmó que existe una preocupación real. El mandatario colombiano habló a mediados de septiembre de la existencia de un supuesto plan para derrocarle en tres meses, unas declaraciones que llegaron tan solo unos días después de pedir movilización popular frente a un "golpe de Estado" respecto al que ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones.

Compartir nota: Guardar Nuevo