Una investigación sitúa a España como "uno de los países más importantes del mundo para el estudio de estegosaurios"

La reciente revisión de fósiles hallados en la comarca de Los Serranos, según el equipo de investigación, permitió reinterpretar parte del material clásico identificado a finales del siglo XX y confirmar hipótesis previas acerca de los estegosaurios del este ibérico. A través de este abordaje, el estudio ofrece una visión renovada sobre la diversidad y presencia de estos dinosaurios durante el Jurásico Superior, entre hace 150 y 145 millones de años, en lo que ahora constituye el territorio de España. La noticia principal, tal como informó el medio Paleontología Electronica, es que España se consolida como uno de los territorios líderes a nivel global en la investigación de estegosaurios, gracias a la abundante evidencia fósil documentada en las provincias de Teruel y Valencia.

De acuerdo con la publicación de Paleontología Electronica, la investigación, liderada por Sergio Sánchez Fenollosa (Fundación Dinópolis), Maite Suñer (Museo Paleontológico de Alpuente) y Alberto Cobos (Fundación Dinópolis), describe fósiles procedentes de yacimientos ubicados en los municipios de El Castellar, Jabaloyas, Monteagudo del Castillo, Mora de Rubielos y Riodeva, todos en Teruel, así como Alpuente en la provincia de Valencia. Los científicos revisaron, además, todo el registro fósil anterior de estegosaurios en el centro-este de la península ibérica, incorporando tanto huesos como huellas.

El estudio consigna que los estegosaurios representaban un grupo exclusivamente herbívoro, con locomoción cuadrúpeda y una morfología distintiva: dos filas de placas y/o púas que se extendían desde el cuello hasta la cola. Entre los hallazgos más destacados se encuentra que el linaje dacentrurino, cuyo principal representante es Dacentrurus armatus, constituye el único grupo de estegosaurios identificado hasta el momento en los ecosistemas costeros jurásicos de la región. Sergio Sánchez Fenollosa detalló que la gran cantidad de fósiles de estos dinosaurios en los sedimentos costeros indica que la presencia de Dacentrurus fue predominante en el área en ese periodo.

La investigación profundiza en la ausencia de otros linajes, como los estegosaurinos, encabezados por el género Stegosaurus y más abundantes en otras partes de Laurasia. Según publicaron los autores en Paleontología Electronica, esta circunstancia podría resultar de diferencias ambientales, ya que los estegosaurinos se habrían desarrollado en zonas más alejadas de la costa, a diferencia de los ambientes donde se formaron los yacimientos españoles.

La asignación de los restos encontrados ha incluido especímenes de la especie Dacentrurus armatus y ha permitido reconocer la presencia de los grupos Dacentrurinae, Neostegosauria, Stegosauridae y Stegosauria, según las características identificadas en cada yacimiento y fósil concreto. Esta variedad añade información relevante sobre la taxonomía y evolución de los estegosaurios ibéricos y europeos, brindando contexto sobre su diversidad y patrones de distribución durante el Jurásico Superior.

Maite Suñer, responsable del Museo Paleontológico de Alpuente y coautora de la investigación, destacó el valor de la reexaminación detallada del material fósil original detectado en Los Serranos. La revisión permitió confirmar y matizar ideas previas sobre los primeros restos documentados en España, facilitando una revisión crítica de su interpretación y apoyando el desarrollo de nuevas hipótesis sobre la paleobiología de estos dinosaurios.

Alberto Cobos, director-gerente de la Fundación Dinópolis, subrayó que la combinación de una excepcional abundancia y conservación de restos fósiles, tanto de ejemplares individuales como de huellas, otorga a las regiones de Teruel y Valencia un papel destacado a nivel internacional en el campo de la paleontología de estegosaurios. Cobos puntualizó, según consignó Paleontología Electronica, que los hallazgos refuerzan la importancia de ambas provincias como lugares clave para entender la historia evolutiva y la diversidad de dinosaurios en Europa durante el Jurásico Superior.

El artículo, publicado con acceso abierto bajo el título The plated dinosaurs (Ornithischia, Stegosauria) of eastern Iberia (Spain): Taxonomy, diversity, and ecology, puede consultarse a través de la revista estadounidense Paleontología Electronica. Los trabajos forman parte de las actividades del Grupo de Investigación E04-23R FOCONTUR, financiado por el Gobierno de Aragón, y de la Unidad de Paleontología de Teruel, con apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España y del proyecto PID2024-162804NB-I00 del MICIU/AEI/FEDER, UE.

El reconocimiento de España como referencia mundial para el estudio de estegosaurios responde a la riqueza y buen estado de conservación del patrimonio paleontológico del este peninsular, instrumento fundamental para la interpretación de ecosistemas costeros jurásicos y para reconstruir la distribución y especialización de los dinosaurios en el marco internacional. Los análisis detallados de los fósiles recuperados ofrecen herramientas esenciales para comprender los procesos de adaptación y radiación evolutiva que caracterizaron a los estegosaurios de Europa, así como para identificar factores ambientales que condicionaron sus patrones de éxito y diversificación.