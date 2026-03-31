Zelenski acusa a Rusia de buscar que la guerra en Irán "se prolongue" para desviar la atención de Ucrania

El impacto que los conflictos internacionales generan sobre la economía rusa fue uno de los temas destacados por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al analizar la situación actual de la guerra en Ucrania. En una entrevista publicada por Axios, Zelenski aseguró que el aumento de las exportaciones energéticas rusas, junto con un levantamiento parcial de las sanciones occidentales, están permitiendo a Moscú recuperar ingresos y fortalecer su economía en un contexto dominado por la atención internacional al conflicto en Oriente Próximo. Según consignó Axios, este giro en la dinámica económica rusa representa un desafío adicional para Kiev, ya que reduce la presión sobre el Kremlin y altera el marco de apoyos internacionales.

El mandatario ucraniano señaló que las autoridades rusas mantienen un interés particular en la prolongación de la guerra en Irán debido a las consecuencias directas que genera sobre la asistencia militar de Estados Unidos a Ucrania. De acuerdo con Axios, Zelenski afirmó que el conflicto en Oriente Próximo desvía la atención y los recursos estadounidenses, lo que se traduce en un descenso en la ayuda militar destinada a Kiev. El presidente expresó que Moscú “se beneficia” de la expansión de la crisis porque la atención global se distribuye y, como resultado, el apoyo occidental hacia Ucrania se debilita.

A lo largo de la conversación, Zelenski subrayó que Rusia busca sacar provecho del escenario regional y que ese interés contrasta con los objetivos de los países de Oriente Próximo. Axios reportó que, según el presidente ucraniano, los líderes de la región no desean una guerra prolongada y prefieren centrarse en el desarrollo económico, las finanzas, el ámbito tecnológico, los negocios y el turismo, factores que requieren estabilidad. Zelenski puso de manifiesto que la evolución de la situación depende tanto de las decisiones que adopten Estados Unidos, Irán e Israel, como de la estrategia que persiga Rusia.

El medio Axios amplió que Zelenski atribuyó a Moscú la intención de prolongar la lucha armada, remarcando su convicción al expresar: “Estoy seguro. Se benefician de ella. Estados Unidos se centra en Oriente Próximo, y eso implica que desciende su apoyo militar a Ucrania. Además, las sanciones se levantan, parcialmente pero se levantan, y Rusia empieza a experimentar un cierto crecimiento económico”. El presidente remarcó que la política de sanciones internacionales pierde eficacia cuando no se mantiene de manera constante y, en consecuencia, Rusia encuentra resquicios para fortalecer sectores clave como el energético.

Además, Axios detalló que Zelenski describió el modo en que la economía rusa resulta afectada por el conflicto y las medidas externas. Señaló que la economía de ese país depende “de la energía”, y que la imposición de sanciones tiene un efecto considerable en las finanzas del Kremlin. A pesar de los ataques ucranianos a la infraestructura rusa, el presidente puntualizó que el incremento de las exportaciones energéticas hacia Oriente Próximo y, en menor medida, hacia Estados Unidos, ha permitido a Moscú reducir su déficit presupuestario. Según Zelenski, estos ingresos provenientes de la venta de petróleo dificultan la tarea de Ucrania para contrarrestar el esfuerzo bélico ruso.

En esa línea, Axios informó que el jefe de Estado ucraniano insistió en la necesidad de identificar nuevas debilidades del adversario y establecer prioridades en la defensa de Ucrania, en función de este nuevo escenario económico y estratégico. Zelenski también denunció la existencia de intercambios de información militar entre Rusia e Irán, lo que, según su planteamiento, constituye otro factor que complica la situación en el frente ucraniano.

La entrevista concedida a Axios permite conocer la perspectiva ucraniana sobre la relación directa entre los conflictos armados en diferentes regiones y el impacto sobre el apoyo internacional a Kiev. Zelenski abordó tanto las repercusiones políticas como las consecuencias económicas para su país y para la maquinaria bélica rusa, presentando el conflicto en Oriente Próximo como un elemento clave en la evolución del escenario energético y diplomático.