Los Celtics de Hugo González caen en su visita a los Atlanta Hawks

La escuadra de Atlanta consolidó su dominio como local en la temporada gracias a una potente actuación en el tercer cuarto, donde logró un parcial de 36-22 que resultó determinante para superar a Boston. Según informó el medio encargado de cubrir la jornada de la NBA 2025-2026, los Hawks se impusieron por 112-102 a los Celtics, consiguiendo así su decimotercera victoria consecutiva en el State Farm Arena y cobrando venganza tras la derrota sufrida el pasado viernes en Massachusetts.

Los Celtics, que viajaron a Georgia sin la presencia de Jason Tatum ni Neemias Queta en su plantilla activa, sumaron un revés que deja en evidencia las dificultades de la franquicia al enfrentarse a equipos con racha positiva como la de Atlanta. El joven alero español Hugo González tuvo una participación de algo más de 12 minutos en la pista bajo las órdenes del entrenador Joe Mazzulla. González convirtió 5 puntos, con un acierto de 2 de 4 en tiros de campo, y contribuyó además con 4 rebotes, dividiendo estos en dos defensivos y dos ofensivos.

De acuerdo con la cobertura del medio especializado, Jaylen Brown se destacó como líder del conjunto de Boston, acumulando 29 puntos y 10 rebotes, aunque con porcentajes de acierto por debajo de los habituales para el jugador. La ausencia de otras figuras principales complicó la ofensiva de los Celtics y condicionó el desarrollo del partido, especialmente en la segunda mitad.

El plantel de Atlanta Hawks mostró su capacidad ofensiva y defensiva a través de Onyeka Okongwu y Jalen Johnson. Ambos jugadores terminaron con 'doble-doble': Okongwu alcanzó los 20 puntos y 10 rebotes, mientras que Johnson sumó 20 unidades y 12 rebotes. Estas actuaciones resultaron clave para que Atlanta mantuviera el control del ritmo del partido y neutralizara la resistencia visitante.

El medio mencionó que la revancha respecto al último enfrentamiento en el TD Garden se formalizó de manera contundente, ya que los Celtics no lograron recuperarse tras el tercer cuarto desfavorable. La fortaleza de los Hawks en su territorio queda reflejada en la prolongación de su racha, consolidando un ambiente difícil para los rivales en Atlanta.

La contribución limitada de González forma parte de la estrategia de rotación planteada por Mazzulla, que busca repartir minutos en el equipo a pesar de las ausencias por lesión o descanso de jugadores habituales. El desempeño del madrileño, aunque discreto en cifras, aportó en diversos aspectos como la lucha por los rebotes tanto en ataque como en defensa.

Según detalló el portal informativo, la dinámica del encuentro dejó a Boston sin margen para remontar en los minutos finales. El margen de anotación logrado por Atlanta tras el descanso permitió que el equipo gestionara su ventaja pese a los intentos de Boston por reducir la diferencia. La falta de efectividad y profundidad en el banquillo visitante influyó en el desenlace.

El balance colectivo favorable a los Hawks se reflejó no solo en la anotación, sino en el despliegue mostrado durante los cuarenta y ocho minutos, acentuando la brecha entre ambas escuadras en el contexto del calendario regular de la NBA. Para Boston, esta derrota suma un desafío adicional en su objetivo de mantenerse entre los principales equipos de la conferencia, mientras que Atlanta refuerza su posición gracias a la solidez mostrada ante su público.

El resultado mantiene vigente la hegemonía de los Hawks como locales en la actual campaña y subraya la importancia de las rachas en la definición de posiciones. Boston, por su parte, buscará recuperar efectivos y ajustar su rendimiento en los próximos compromisos para revertir los tropiezos de esta gira, según consignó el medio.