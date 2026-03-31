La tasa de inflación de la zona euro salta al 2,5% en marzo por la subida del precio de la energía

Las cifras de inflación más elevadas dentro de la eurozona en marzo se registraron en Croacia con un 4,7%, seguida de Lituania con un 4,5% y Luxemburgo con un 3,8%. En el extremo opuesto, Chipre e Italia presentaron tasas anuales de inflación del 1,5%, mientras que Francia se ubicó en el 1,9%. Esta dispersión de resultados, detallada por la estimación preliminar de Eurostat, acompaña a un contexto en el que el encarecimiento de la energía y los alimentos frescos ha incidido de manera relevante en el alza general de precios.

Según consignó Eurostat, la tasa de inflación interanual de la zona euro alcanzó el 2,5% en marzo, cifra que supera en seis décimas el dato registrado en febrero, cuando el incremento fue del 1,9%. El informe subraya que este aumento constituye el mayor repunte del costo de vida en la región desde enero de 2025, desencadenado por el impacto de la guerra en Irán sobre los precios internacionales de la energía y los persistentes efectos sobre los insumos alimentarios.

El primer mes tras los ataques de Estados Unidos e Israel en territorio iraní ha implicado una variación significativa en el coste energético, que subió un 4,9% en comparación al mismo mes del año anterior. Esta cifra contrasta marcadamente con la reducción del 3,1% que ese mismo rubro mostró en febrero, evidenciando así un cambio abrupto resultado de la tensión en Oriente Próximo. Eurostat destacó que el conflicto, al afectar la producción y la distribución de petróleo, influyó directamente sobre los mercados energéticos europeos.

Además del aumento en los precios de la energía, el informe detalla que los productos alimenticios frescos también registraron un alza, situándose en un 4,1%. Si bien este porcentaje representa una moderación de medio punto respecto a lo reportado en febrero, el encarecimiento de estos productos contribuyó al impulso inflacionario general. Los bienes industriales no energéticos experimentaron un incremento interanual del 0,5%, valor ligeramente menor que el registrado el mes previo. En el sector de servicios, Eurostat indicó un aumento del 3,2%, lo que supone una ligera desaceleración, ya que en febrero el sector mostró un incremento del 3,4%.

Al desagregar los componentes más volátiles como la energía, el informe de Eurostat revela que la inflación de la zona euro se situó en el 2,3% en marzo, cifra una décima por debajo de la observada en febrero. Al aplicar la medición subyacente, que excluye del cómputo la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, la tasa también se moderó una décima, quedando en el 2,3%.

En el caso de España, el dato adelantado por Eurostat indica que la tasa de inflación armonizada en marzo repuntó al 3,3% interanual, marcando así un diferencial desfavorable de ocho décimas frente al promedio de la zona euro. Este comportamiento ubica a España entre los países con mayor presión inflacionaria relativa dentro del bloque monetario.

El análisis comparativo por países permite observar una amplia variabilidad en las tasas de inflación nacionales. Eurostat informó que, mientras algunos Estados miembros presentan incrementos moderados o incluso inferiores al promedio de la región, otros registran subidas pronunciadas ligadas a mayores fluctuaciones de precios en los segmentos de energía, alimentos y servicios.

El organismo estadístico europeo subrayó que la volatilidad en los mercados internacionales, junto con los efectos derivados del contexto geopolítico actual, constituye un factor determinante en la formación de los precios de la eurozona. Según el desglose divulgado por Eurostat, los sucesos en Irán han acentuado la sensibilidad de los mercados energéticos globales, lo cual se refleja en mayores costes para los consumidores europeos y presiona al alza el índice de precios al consumo.

Eurostat recordó que estos resultados corresponden a una estimación preliminar que será confirmada durante el mes, y que las tendencias recientes invitan a seguir de cerca tanto la evolución de los conflictos internacionales como sus posibles repercusiones sobre la economía de la eurozona. El informe enfatiza la influencia que tienen los factores externos en la estabilidad de los precios y en los patrones de consumo de los hogares del continente.