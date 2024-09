Los talibán critican la ausencia de una invitación para acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas

Los talibán han criticado a Naciones Unidas por no enviar una invitación a las autoridades 'de facto' de Afganistán para participar en la 79ª sesión de la Asamblea General de la ONU, en línea con la postura de no reconocimiento adoptada después de que el grupo se hiciera con el control del país en agoto de 2021. "El Emirato Islámico de Afganistán cuenta con el apoyo del pueblo afgano y controla todo el país, pero todavía no se ha invitado a ningún representante o delegación a participar en la actual reunión de la Asamblea General de la ONU", ha dicho el enviado por el grupo ante el organismo, Suhail Shahin. "Esta postura no resuelve ningún problema, sino que más bien profundiza la brecha y es contraria a la política de compromiso con el Emirato Islámico de Afganistán que la ONU afirma estar siguiendo", ha zanjado a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X. La comunidad internacional ha redoblado sus críticas contra los fundamentalistas tras la ley aprobada recientemente con nuevas restricciones a los derechos de las mujeres, entre ellas que no se pueda escuchar su voz en público, y de la población en general, con una censura adicional sobre los medios de comunicación. Naciones Unidas ha pedido en vano a los talibán algún mínimo avance en materia de derechos y, tras la última reforma, ha advertido de que este tipo de medidas alejan más aún a Afganistán de la esfera internacional. Ningún país del mundo ha dado hasta ahora su reconocimiento a las autoridades impuestas tras la toma del país en agosto de 2021.

