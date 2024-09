Manolo González: "El resultado es bastante exagerado"

Madrid, 21 sep (EFE).- Manolo González, técnico del Espanyol, lamentó los errores cometidos por su equipo que propiciaron los goles del Real Madrid, se mostró orgulloso de la imagen dejada en el Santiago Bernabéu y afirmó que el 4-1 es un "resultado bastante exagerado".

"Cuando vienes a jugar ante el Real Madrid en este campo no puedes fallar. El fallo te penaliza porque no te perdonan. Puedes defender sensacional gran parte del partido que cometes un error de bulto y provoca el resultado final", dijo en rueda de prensa.

"El resultado es bastante exagerado viendo el partido, la verdad. Ellos han tenido ocasiones pero son goles evitables. Con situaciones de este tipo es complicado que puedas ganar", añadió.

Manolo González reconoció que se marcha con "rabia" con la goleada recibida en el Bernabéu después de haber sentido que tenían firmes opciones de haber logrado un mejor resultado y llevarse puntos de la casa del Real Madrid.

"Yo pensaba que el equipo era capaz de puntuar o ganar aquí, la gente pensaba que estaba de cachondeo o que estaba loco pero lo pensé igual antes de visitar al Atlético y lo conseguimos. El equipo hace cosas bien, trabaja mucho en el partido, ha sabido competir y acabar el partido así después de tenerlo de cara me da rabia", lamentó.

"No nos hemos venido abajo pero a ellos, al empatar tan pronto, el punto de inquietud se les ha quitado y a nosotros nos baja la moral. Ha condicionado el estado anímico de los dos equipos", añadió.

Por último, afirmó que la acción del penalti del 4-1 sobre el brasileño Endrick era un agarrón fuera del área. "No he pedido explicación al árbitro ni le quiero dar más vueltas, el agarrón acaba dentro del área y por eso pita penalti en vez de falta. Para mí no es penalti pero no tiene relevancia porque era el 4-1. Lo que me fastidia es el resultado final". EFE

rmm/plv