Ecuador insta a España a facilitar la extradición del líder de la organización criminal 'Los Tiguerones'

Las declaraciones de William Joffre Alcívar, conocido como ‘comandante Willy’, en las que agradeció a España la posibilidad de rehacer su vida tras la negativa de la Audiencia Nacional a aprobar su extradición, han generado reacciones desde las autoridades ecuatorianas. Según publicó el medio ‘El Mundo’, la justicia española rechazó la solicitud al no recibir a tiempo las garantías de seguridad exigidas por Ecuador, lo que permitió que Alcívar evite, por ahora, su entrega a las autoridades de su país de origen. El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, consideró que España debería “facilitar” este proceso, planteando la extradición de Alcívar para que enfrente a la justicia ecuatoriana.

De acuerdo con ‘El Mundo’, Reimberg manifestó a medios nacionales que se emplearán todos los mecanismos posibles para conseguir el retorno de Alcívar y lograr que “pague por todo el daño que han hecho a los ecuatorianos”. El titular de Interior alertó sobre la presencia de Alcívar en territorio español y la peligrosidad que supone su libertad, mencionando que “es capaz de poner bombas, capaz de matar gente y sobre todo que está viviendo producto del dolor que ha causado en Ecuador”.

La situación de Alcívar cobró relevancia cuando, en octubre de 2024, la Guardia Civil española detuvo tanto a él como al otro máximo responsable de ‘Los Tiguerones’ —grupo catalogado como organización terrorista por el gobierno de Ecuador—. El operativo se dio tras detectar que ambos utilizaban documentos falsificados para mantenerse en España, según detalló ‘El Mundo’.

El grupo ‘Los Tiguerones’ es señalado en Ecuador por múltiples actos violentos. Según la información recopilada por ‘El Mundo’, la justicia ecuatoriana atribuye a esta organización el asesinato a comienzos de 2024 del fiscal César Suárez. Suárez, conocido por sus investigaciones sobre el asalto a un canal de televisión ejecutado por un comando armado, se encontraba también al frente de pesquisas sobre narcotráfico, terrorismo y estructuras criminales complejas.

Ante las recientes declaraciones públicas de Alcívar en prensa española, John Reimberg respondió directamente. El ministro refutó las afirmaciones del detenido sobre presuntos vínculos entre grupos criminales y la campaña electoral que llevó al actual presidente, Daniel Noboa, al poder. Según recogió ‘El Mundo’, Reimberg afirmó que los resultados en las elecciones dentro de los centros de detención beneficiaron mayoritariamente al partido opositor, Revolución Ciudadana, sosteniendo que “tratan de decir cualquier cosa por no venir a enfrentar a la Justicia”, en alusión a las declaraciones de Alcívar. Además, advirtió que existe un espacio reservado para el procesado en la Cárcel del Encuentro.

El proceso de extradición encontró obstáculos cuando la Audiencia Nacional de España dictó el rechazo debido a la falta de garantías formales en el plazo establecido por la legislación española. Según el relato de ‘El Mundo’, esto posibilitó que Alcívar continúe en libertad en el país europeo, mientras Ecuador insiste en su retorno para comparecer ante los tribunales por las causas pendientes.

El trasfondo de esta situación pone nuevamente en espacio público el debate sobre la colaboración internacional frente a la delincuencia organizada y la efectividad de los procesos de extradición. Las autoridades ecuatorianas sostienen que la permanencia en libertad de figuras como Alcívar representa un riesgo y un agravio para las víctimas de la violencia asociada al crimen organizado. La organización ‘Los Tiguerones’ ha sido vinculada por el gobierno ecuatoriano a delitos como el narcotráfico y el terrorismo, asuntos que han ocupado un lugar central en la agenda de seguridad del país sudamericano, de acuerdo con la información publicada por ‘El Mundo’.

El desarrollo del caso queda supeditado a nuevas gestiones diplomáticas y judiciales entre Ecuador y España, en un contexto de tensión por los reclamos sobre extradiciones y la garantía de derechos de los procesados. La posibilidad de que Alcívar retorne a Ecuador para afrontar la justicia local permanece abierta, mientras el país impulsa acciones para obtener la colaboración necesaria de las autoridades españolas, según ha reiterado el ministro Reimberg a diversos medios, entre ellos ‘El Mundo’.