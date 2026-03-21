AV. Marc Márquez (Ducati) bate a Di Giannatonio (Ducati) en un apretado Sprint en Brasil

Cuando restaban solo tres vueltas para la conclusión del sprint del Gran Premio de Brasil, Marc Márquez se colocó al frente después de una intensa persecución, desplazando de la primera posición a Fabio Di Giannantonio y consolidando así una victoria que marca su primer triunfo en la temporada 2026 del Mundial de Motociclismo. Según informó la agencia AV, la carrera, correspondiente a la segunda fecha del calendario, situó al piloto español de Ducati en un enfrentamiento directo con el piloto italiano, quien no logró mantener su ventaja inicial frente a la ofensiva del experimentado corredor catalán.

El medio AV detalló que Márquez, quien acumula nueve títulos mundiales, protagonizó una remontada luego de que Di Giannantonio, también del equipo Ducati, tomara la delantera durante buena parte de la prueba. El piloto italiano salió desde la primera posición y consiguió una distancia superior a un segundo respecto a sus rivales. No obstante, a medida que se acercaba el momento decisivo, Márquez acortó la diferencia y ejecutó el adelantamiento clave al final de la competencia. De acuerdo con AV, el español supo mantener a raya los intentos de respuesta de Di Giannantonio hasta la bandera a cuadros.

La lucha por la victoria se mantuvo cerrada durante la mayor parte del sprint, que con su formato breve y de alta exigencia puso a prueba la consistencia de los pilotos en el trazado sudamericano. AV indicó que Jorge Martín, representante del equipo Aprilia, integró el podio al finalizar tercero, completando el trío de los principales protagonistas de la jornada. Este resultado resalta la competitividad entre Ducati y Aprilia en la parrilla del campeonato.

El inicio de la carrera se caracterizó por la salida dominante de Di Giannantonio, quien se benefició de su posición en la primera fila para asumir el liderazgo en las primeras vueltas. AV reportó que el rendimiento inicial del italiano evidenció un ritmo fuerte, lo que le permitió crear una ligera diferencia respecto a Márquez. Mientras tanto, el piloto de Cervera se mantuvo en el grupo puntero, evitando perder contacto con el líder y esperando el momento oportuno para atacar.

La segunda cita del Mundial de Motociclismo en Brasil reunió a los principales equipos y pilotos, que disputan cada punto con importantes implicaciones para el desarrollo de la temporada. Conforme enfatizó AV, el desempeño de Márquez no solo representa un avance en la clasificación del campeonato, sino que pone de manifiesto una recuperación significativa en su nivel de pilotaje tras un periodo sin victorias. La gestión de los tiempos de adelantamiento y la defensa de la posición por parte de Márquez resultaron determinantes para el desenlace de la prueba.

En el tramo final, Di Giannantonio intentó presionar para reconquistar la primera posición, pero Márquez sostuvo el ritmo y no permitió margen para maniobras adicionales. AV resaltó el modo en que el español controló los ataques del piloto italiano, asegurando así el triunfo en una pista exigente y ante una afición sudamericana atenta al desarrollo de la competencia. Tras cruzar la meta, Márquez sumó los primeros puntos de la temporada, abriendo nuevas expectativas sobre su desempeño en las siguientes fechas.

Por su parte, Jorge Martín consolidó su presencia en la lucha por los puestos de honor con un tercer lugar que le aporta puntos valiosos en la general. Abril y Ducati se mostraron como los equipos destacados de la jornada, concentrando posiciones de podio y trasladando la rivalidad al plano estratégico y de equipo. Según reportó AV, la combinación de velocidad, experiencia y capacidad para capitalizar los momentos clave definió a los principales protagonistas del evento.

El Gran Premio de Brasil se estableció como una de las pruebas clave en el arranque del campeonato, no solo por la aparición del sprint como modalidad decisiva, sino por la dinámica generada entre las figuras del motociclismo internacional. El resultado obtenido por Márquez proporciona un impulso tanto a nivel individual como para la escudería Ducati, interesada en mantener la hegemonía frente a la presión de rivales directos como Aprilia. La capacidad de respuesta ante situaciones desfavorables y la efectividad en los adelantamientos fueron factores esenciales señalados por AV en el análisis de la actuación del piloto catalán.

Las próximas fechas del calendario de MotoGP presentarán nuevos desafíos para Marc Márquez y el resto de los competidores, quienes buscarán consolidar su posición en la clasificación, capitalizando los aprendizajes de esta cerrada contienda brasileña. El desarrollo de la carrera y las estrategias implementadas por los equipos, según detalló AV, auguran una temporada marcada por la alternancia en los primeros lugares y la extrema paridad entre las principales escuderías y pilotos de la competición.