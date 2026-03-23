Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público colombiano.

Las canciones favoritas del momento

1. Pico Y Chao (W Sound 08)

W Sound, Kris R. y Ovy On the Drums

Cosechar éxitos es sinónimo de W Sound, Kris R. y Ovy On the Drums. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Pico Y Chao (W Sound 08), debute en el primer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. Vete

Bad Bunny

Vete, interpretado por Bad Bunny, continúa en el segundo lugar de la lista.

3. CHÉVERE (premium_remix)

ARIA VEGA y Ryan Castro

El nuevo éxito de ARIA VEGA y Ryan Castro sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 3, tras subir del 5 en el que se encontraba ayer.

4. PERRO NEGRO

Bad Bunny y Feid

Lo más nuevo de Bad Bunny y Feid, PERRO NEGRO, entra directamente a la cuarta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

5. Que vuelta vox

Feid

Que vuelta vox se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Feid está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

6. SWIM

BTS

El sencillo más reciente de BTS ya se vislumbra como un nuevo clásico. SWIM entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

7. TUKI TUKI

Kris R. y GeezyDee

TUKI TUKI de Kris R. y GeezyDee se mantiene en séptimo lugar.

8. Yonaguni

Bad Bunny

Con una diferencia positiva de 3, Yonaguni de Bad Bunny sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición octava. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

9. TRANKAITO

Feid

TRANKAITO de Feid va en descenso: ya llega al noveno lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 6.

10. GANAS

Kris R.

El que fuera un exitazo de Kris R. va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 8.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.