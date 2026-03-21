Irán lanza un ataque fallido contra una base conjunta de EEUU y Reino Unido en el oceáno Índico

La distancia recorrida por los misiles iraníes, que superó los 4.000 kilómetros desde territorio persa hasta las inmediaciones de la Base Diego García en el océano Índico, ha generado interrogantes sobre el alcance real del arsenal balístico de Irán. Según publicó The Wall Street Journal, fuentes estadounidenses confirmaron que dos misiles fueron disparados el viernes hacia la instalación militar empleada conjuntamente por Estados Unidos y Reino Unido. La información indica que uno de los proyectiles se desvió en el trayecto, mientras el otro fue derribado en pleno vuelo por un buque de la Armada de Estados Unidos. Este incidente evitó daños al enclave, considerado un punto estratégico para operaciones militares de Washington en el extranjero.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la Base Diego García se localiza a cerca de 4.000 kilómetros de las costas iraníes, una distancia significativamente superior al alcance máximo anunciado previamente por Teherán para su armamento balístico, entre 2.000 y 2.500 kilómetros. Estos datos han encendido el debate acerca de los avances tecnológicos logrados por la industria militar iraní y sobre la capacidad defensiva de las fuerzas desplegadas en el océano Índico.

El ataque frustrado se produjo pocas horas después de que el Gobierno del Reino Unido autorizara a Estados Unidos a utilizar sus bases militares con motivo de los enfrentamientos en Oriente Próximo. Esta decisión ha sido rechazada por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien declaró que "la República Islámica se reserva el derecho inherente a defender la soberanía y la independencia del país". La frase, citada por The Wall Street Journal, muestra la postura oficial iraní frente a un escenario de tensiones persistentes.

Tal como detalló el medio estadounidense, la reciente escalada de violencia sigue al operativo militar lanzado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel en territorio iraní. La ofensiva, descrita en los informes como una "sorpresa", ha provocado la reacción de la República Islámica con ataques dirigidos contra diversos países de la región y ha abierto una nueva etapa en la rivalidad geopolítica.

Las cifras sobre el impacto humano del conflicto presentan discrepancias notables. Fuentes oficiales iraníes, citadas por The Wall Street Journal, informaron de más de 1.200 muertos a causa de las acciones militares llevadas a cabo por Israel y Estados Unidos. Entretanto, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el número de víctimas por encima de 3.000, en su mayoría civiles. Este balance, reflejado por The Wall Street Journal, evidencia la dificultad de verificar de manera independiente la magnitud de las bajas en el contexto de operaciones militares activas y restricciones informativas.

En su cobertura, The Wall Street Journal resalta la relevancia estratégica de Diego García, cuyo uso compartido entre Estados Unidos y Reino Unido facilita el acceso a zonas sensibles de Oriente Próximo y Asia. La base, objeto de una vigilancia permanente y equipada con sistemas de defensa avanzados, se ha convertido en un objetivo simbólico en el marco de las hostilidades regionales.

La reacción iraní al uso de instalaciones británicas por parte de la fuerza estadounidense subraya la complejidad diplomática de la crisis. Las declaraciones de Abbas Araqchi, incluidas en The Wall Street Journal, insisten en el "derecho inherente" de Irán a la defensa nacional y exponen la preocupación de Teherán por la intervención internacional directa en la zona.

En cuanto al desarrollo armamentístico, la distancia alcanzada por los proyectiles dispara especulaciones acerca de posibles mejoras en la tecnología de misiles iraníes. Los análisis publicados por The Wall Street Journal sugieren que la tentativa de atacar Diego García podría indicar avances o modificaciones recientes en las capacidades ofensivas del país persa.

El medio estadounidense enfatiza que el incidente ocurre en un contexto de creciente militarización y un clima de inseguridad regional que involucra tanto disputas estatales como la participación de actores no gubernamentales. Las autoridades occidentales siguen de cerca la evolución del arsenal iraní, al igual que el modus operandi de sus fuerzas armadas.

The Wall Street Journal consignó que hasta el momento no se han registrado víctimas ni daños materiales en la Base Diego García. Las medidas de protección y la respuesta rápida estadounidense contribuyeron a neutralizar la amenaza, según han explicado funcionarios citados por el medio. Mientras tanto, las hostilidades continúan extendiéndose en la región, con el riesgo de que nuevos ataques pongan a prueba la capacidad defensiva de las instalaciones aliadas.