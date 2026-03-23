Siria denuncia un ataque con misiles contra una base militar en su frontera con Irak

El Ejército iraquí emprendió labores de búsqueda para identificar a quienes participaron en el lanzamiento de cinco misiles desde las proximidades de Tal al Haua, una localidad situada en el norte de Irak a una distancia de 20 kilómetros de la frontera con Siria. Tal como informó la agencia estatal SANA y recogieron diversas fuentes, este ataque se dirigió contra una base militar siria ubicada cerca de Al Yarubiyá, en la provincia de Hasaka, al noreste de Siria. La acción desencadenó un estado de máxima alerta en el ejército sirio y motivó la coordinación entre ambas naciones para esclarecer el incidente y tomar medidas de respuesta.

Según publicó SANA, el comando de operaciones del ejército sirio ratificó que el ataque tuvo origen en territorio iraquí, señalando la precisa ubicación desde donde se efectuó el lanzamiento de los misiles, en las inmediaciones de Tal al Haua. Esta zona, debido a su cercanía con la frontera siria, posee un valor estratégico en el contexto de los conflictos regionales. El procedimiento inmediato incluyó el establecimiento de contacto entre las autoridades de Siria e Irak con el fin de colaborar en la investigación y determinar las circunstancias exactas de la agresión.

De acuerdo con lo consignado por la agencia SANA, la base atacada resguarda posiciones militares clave para el despliegue sirio en la región noreste. Como respuesta directa al incidente, el alto mando del ejército sirio afirmó que mantiene un estado de máxima alerta y aseguró que “cumplirá con su responsabilidad de defender el territorio sirio y hacer frente a cualquier agresión”. Este mensaje surge en un contexto regional marcado por una escalada de tensiones derivadas de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual ha tenido repercusiones en varios países, incluido Irak y Líbano.

El suceso denunciado representa el primer ataque con misiles de este tipo dirigido contra posiciones militares sirias desde el inicio de los recientes enfrentamientos regionales. Las autoridades sirias, al reportar el hecho, remarcaron el carácter excepcional de este incidente y la conexión con las recientes operaciones militares en la región. Según reportó SANA, la coordinación iraquí-siria busca tanto prevenir la repetición de este tipo de agresiones como establecer responsabilidades sobre los autores materiales.

El Gobierno sirio atribuyó la gravedad del ataque no solo a su origen transfronterizo, sino también a las posibles implicaciones para la seguridad en la provincia de Hasaka, considerada una de las zonas de mayor sensibilidad geopolítica del país. En declaraciones recogidas por la agencia estatal, portavoces militares destacaron el papel de las fuerzas armadas en la preservación de la soberanía nacional, enfatizando la disposición a responder según lo exijan los acontecimientos.

Tal como detalló SANA, las operaciones de búsqueda impulsadas por el ejército iraquí forman parte de un esfuerzo conjunto más amplio para controlar movimientos armados en la zona fronteriza. Esta región es escenario de frecuentes desplazamientos y presencia de diversos grupos, lo que complica los procedimientos de identificación y detención de los responsables. Las autoridades resaltaron que el trabajo coordinado entre Siria e Irak tiene como meta garantizar la estabilidad y la seguridad compartida en un territorio históricamente expuesto a incursiones y enfrentamientos provocados por el contexto regional.

La intervención de Estados Unidos e Israel contra Irán, según ha recordado SANA, ha impactado a distintos países, profundizando el riesgo de incidentes similares en áreas fronterizas. Tanto Siria como Irak se han visto involucrados en intercambios de información y medidas de cooperación para frenar la expansión de la violencia y reducir la posibilidad de nuevos ataques transfronterizos. Desde Damasco, el mensaje oficial insiste en el compromiso con la defensa territorial y la disposición a sostener conversaciones bilaterales para dar seguimiento al desarrollo de la investigación.