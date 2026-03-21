Irán ataca el centro de Israel mientras el Ejército israelí bombardea Teherán y combate contra Hezbolá

El bombardeo más reciente en la ciudad iraní de Ramsar provocó la muerte de tres miembros de una misma familia, integrada por padre, madre e hijo, quienes fallecieron tras el impacto de un misil contra su vivienda. El ataque, que formó parte de las operaciones lanzadas por Israel y fuerzas estadounidenses en Irán, afectó la localidad ubicada a orillas del mar Caspio, en la provincia de Mazandarán. Según informó el medio original, estos hechos se produjeron en la madrugada y en las primeras horas de la mañana durante los enfrentamientos entre Israel e Irán que marcan el comienzo de la cuarta semana del conflicto.

De acuerdo con la información difundida por la agencia Mehr y consignada por la prensa internacional, la Guardia Revolucionaria de Irán notificó el lanzamiento de nuevos ataques dirigidos a bases militares estadounidenses localizadas en Kuwait, Arabia Saudí e Irak. El comunicado detalla que las instalaciones “Ali Salem, Al Jarj y Victoria” fueron alcanzadas repetidas veces usando drones de combate y misiles pesados, en una campaña destinada a minar gradualmente la capacidad operativa de estas posiciones militares. El mismo reporte subraya que el Ejército de Irán ha incorporado en los días recientes tácticas ofensivas renovadas y sistemas más avanzados para la próxima fase de las operaciones, advirtiendo sobre un entorno operativo más restringido y desafiante para sus adversarios.

Por otro lado, el Ejército israelí ejecutó un bombardeo dirigido contra la capital iraní, Teherán. Según un comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa de Israel alrededor de las 05:00, hora de España peninsular y Baleares, la operación tenía como objetivo instalaciones bajo control del gobierno iraní, aunque no se dieron a conocer detalles concretos sobre los blancos afectados. Tal como publicó la prensa internacional, este ataque se enmarca dentro de una escalada de enfrentamientos directos entre ambos países.

En paralelo, la ciudad israelí de Rishon Lezion, ubicada en el centro del país, reportó el impacto de un misil balístico dirigido desde Irán. Raz Kinstlich, alcalde de la ciudad, indicó a la cadena 12 de la televisión israelí que se registraron al menos ocho zonas afectadas, probablemente debido a la dispersión de munición de racimo transportada por el misil. El reporte confirmó únicamente daños materiales, incluyendo destrucción en un jardín de infancia y en áreas cercanas a una escuela.

La tensión regional se vio incrementada por la afirmación de la Guardia Revolucionaria de Irán sobre el uso de una estrategia de ofensiva continua que busca deteriorar las infraestructuras militares estadounidenses en el área. La agencia Mehr recogió las palabras del cuerpo militar, que señaló la destrucción repetida de bases mediante el empleo regular de drones y misiles, así como la intención de incrementar la presión sobre las fuerzas contrarias.

Mientras tanto, el sur de Líbano se mantuvo como escenario de enfrentamientos con la confirmación por parte del Ejército israelí de la muerte de al menos cuatro combatientes del grupo Hezbolá durante la noche. Esta acción forma parte de una operación terrestre a gran escala iniciada por las fuerzas israelíes esta semana en territorio libanés. Además, se reportó un ataque adicional en la capital libanesa, Beirut, contra una sede vinculada a la organización chií, según informaron medios internacionales. Hasta el momento, no existen reportes oficiales sobre posibles víctimas en este bombardeo.

Las hostilidades reflejan el incremento de las acciones ofensivas por parte de ambos bandos. El ciclo de bombardeos mutuos abarca distintas ubicaciones estratégicas e infraestructuras sensibles en la región, complicando los esfuerzos para contener la escalada del conflicto. Cada uno de los comunicados y declaraciones públicas conocidas hasta ahora subraya el carácter sistemático de las operaciones y la introducción de nuevas capacidades tecnológicas, según reportó el medio original.

Este panorama ha contribuido a consolidar una situación de creciente tensión en Oriente Medio, en la que la confrontación directa entre Teherán y Tel Aviv se extiende adicionalmente a territorios vecinos y afecta a infraestructuras civiles y militares de manera simultánea, tal como han reportado varias fuentes y consignó la agencia Mehr, en un contexto donde el desarrollo de las operaciones sigue condicionado por la evolución de los ataques y las respuestas de cada parte involucrada.