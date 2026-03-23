Paula Badosa: "No seré recordada por ser la que más títulos gane, quiero ser recordada por ser capaz de salir"

El futuro de Paula Badosa como tenista profesional enfrenta retos personales y deportivos que la han llevado a una profunda autoevaluación pública. Según publicó el medio que reportó sus más recientes declaraciones en redes sociales, la catalana expresó que espera convertirse en ejemplo de superación más allá de lo estrictamente deportivo. La jugadora transmitió su deseo de que, si una persona joven atraviesa momentos complicados, pueda pensar: “si ella pudo, yo también”. De este modo, Badosa compartió abiertamente la importancia que da a superar circunstancias adversas incluso en las etapas más complejas de su carrera, mostrando el trasfondo emocional de su experiencia tras la eliminación en el WTA 1.000 de Miami.

Tal como detalló el medio responsable de la cobertura, Paula Badosa sufrió una derrota en la segunda ronda del torneo de Miami frente a la estadounidense Iva Jovic, con un marcador de 6-2 y 6-1. Tras esta caída, la jugadora recurrió a su cuenta de Instagram para manifestar con honestidad el impacto psicológico de la situación. Badosa afirmó: “Miedo, el puto miedo. Qué jodido es. A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí. Las emociones son demasiadas y me veo superada. Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones. Hay días en los que siento que tengo la fuerza suficiente, y otros en los que la montaña es demasiado grande... y me pregunto si seré capaz. Supongo que sí. Porque si algo me define es que siempre resurjo. Turn the pain into power, ¿no? ¿Por qué esta vez debería ser diferente?”.

La deportista reconoció en sus declaraciones, difundidas por el medio que sigue su trayectoria, que su vida profesional transcurre actualmente entre altibajos tanto en resultados como en el plano anímico. Badosa subrayó su intención de persistir pese a las dificultades: “Siempre lo intentaré con todas mis fuerzas. Haré lo que haga falta. Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que esa versión sigue dentro de mí. No seré recordada por ser la que más títulos gane, pero quiero ser recordada por esto. Por estos momentos. Por demostrar que Paula fue capaz de salir”.

La catalana reveló que la presión y la presencia de opiniones externas influyen en su estado emocional, pero insistió, según consignó el medio: “Y aunque ahora no salgan las cosas, y haya mil opiniones... seguiré. Y seguiré”. Dirigiéndose a sus seguidores, Badosa agradeció el apoyo recibido, que considera un factor relevante en su proceso de recuperación: “A mis fans: gracias. Porque muchas veces sois la fuerza que me falta. Escucharos en los partidos, con ese entusiasmo cuando ni yo misma puedo, es lo más valioso que este deporte me ha dado. Gracias”.

Desde que comenzó a destacar en el circuito, Paula Badosa se ha caracterizado por exponer con sinceridad los pesares y presiones internas que condicionan la vida de una atleta profesional. Al relatar que existen días en los que se siente superada por el entorno y la magnitud de los retos, la jugadora ofreció una mirada a la parte menos visible de la competición, según detalló la fuente informativa. La atleta insiste en la idea de que el mérito en su carrera no se limitará a los trofeos conquistados sino a su capacidad para reponerse de los momentos de mayor vulnerabilidad.

El testimonio compartido por Badosa se enmarca en una etapa en la que la deportista se encuentra alejada de su mejor versión, reconociendo que persisten obstáculos que dificultan su desempeño pleno. La insistencia en continuar luchando resalta como eje de su mensaje, tal como publicó el medio, y la jugadora deja claro que su determinación a salir adelante permanece inalterable.

En las declaraciones que ofreció en su perfil social, la catalana concluyó resaltando la importancia de perseverar: “Paula no está de vuelta... pero lo estará”. Con estas palabras, la jugadora comunió tanto sus retos presentes como la esperanza de recuperar la confianza necesaria para volver a competir al nivel que busca, recordando a su audiencia el valor de enfrentar la adversidad con voluntad y trabajo.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la repercusión de su comunicado ha suscitado numerosas muestras de apoyo entre sus admiradores y la comunidad tenística. Las reflexiones de la jugadora española ponen foco en la salud mental y abren un espacio para el diálogo sobre la presión que recae sobre los deportistas de élite, elementos que han ido ganando visibilidad en el ámbito profesional durante los últimos años.