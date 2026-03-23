VÍDEO: Planas afirma que el acuerdo de Mercosur es una "gran noticia" para España y todos los socios

El acceso a la soja suministrado por los países de Mercosur representa un elemento clave para el sector ganadero español, en un contexto donde la importación de materias primas resulta fundamental para la alimentación animal y la competitividad de la producción nacional. Según informó Europa Press, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, subrayó que el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, anunciado por la Comisión Europea para su aplicación provisional a partir del 1 de mayo, aportará ventajas tanto a España como al resto de los socios comunitarios, ampliando oportunidades de mercado y recursos esenciales para el sector agroalimentario.

En sus declaraciones a los medios antes del inicio de la II Cumbre Agroalimentaria 'Sistemas alimentarios global.es', Planas defendió que este pacto no solo facilitará el acceso a nuevos mercados, sino que permitirá a España aprovisionarse de productos estratégicos como la soja, que los países del Mercosur exportan y que España importa en grandes cantidades. El ministro, citado por Europa Press, destacó que este entendimiento constituye “una gran noticia” para el sector agroalimentario español y europeo, dada su relevancia para asegurar materias primas y aumentar la competitividad exportadora.

El titular de Agricultura reveló también que España está impulsando acuerdos con otras regiones, como India e Indonesia, y favoreciendo la modernización del convenio comercial con México. Estos mercados, según sostuvo, presentan un gran potencial para la expansión de la presencia de productos españoles. “Piensen en los 1.400 millones de personas que habitan en India, un país en el que tenemos por ahora poca presencia agroalimentaria, pero donde podemos sin duda continuar trabajando para ampliarla”, ejemplificó Planas, según recogió Europa Press.

Durante la inauguración del evento, en el que participaron además Òscar Ordeig, conseller de Agricultura de la Generalitat; José Luis Bonet, presidente de la Fundación Incyde y de la Cámara de Comercio de España; Pau Relat, presidente de Fira de Barcelona; y Antoni Llorens, presidente de Alimentaria, se debatió sobre el momento decisivo que atraviesa el sector agroalimentario, así como la relevancia de los grandes retos a los que se enfrenta. Tal como publicó Europa Press, Planas enumeró cuatro desafíos principales: el geopolítico, el comercial, el climático y el de digitalización. Planteó que la digitalización, junto a la adopción de la inteligencia artificial, puede ofrecer soluciones al sector agroalimentario por medio del control de calidad, la predicción y el uso de la economía de datos. Al respecto, abordó también los efectos de la IA en distintos ámbitos, señalando: “Si, por desgracia, en estos momentos la IA está sirviendo para destruir y para matar, yo soy optimista y quiero pensar que también si está debidamente regulada podrá servir para el futuro de nuestra humanidad como ya está sirviendo en muchos sectores”, declaró el ministro.

En relación con las afecciones del clima en la agricultura, Planas advirtió que no se trata únicamente del incremento en las temperaturas y la reducción de precipitaciones, sino también, según consignó Europa Press, de la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos, factores que obligan al sector a adaptar sus estrategias y adoptar nuevas tecnologías.

También intervino Òscar Ordeig, conseller de Agricultura de la Generalitat, quien reconoció que uno de los grandes retos consistirá en aumentar la producción reduciendo el uso de recursos y garantizando el acceso a una alimentación saludable para la población de Cataluña, del resto de España y de toda Europa. Ordeig criticó las políticas arancelarias estadounidenses, a las que calificó de representativas de actitudes excluyentes, apostando por la necesidad de dialogar, cooperar y alcanzar acuerdos internacionales que consoliden la fortaleza del sector agroalimentario europeo. Europa Press consignó que Ordeig abogó por la cooperación desde la generosidad y con ambición de futuro, y recordó las recientes crisis sanitarias que han impactado en la cadena alimentaria. Aseguró la disposición de la Generalitat y el Gobierno para dedicar todos los recursos necesarios a la defensa de la ganadería, el sector porcino, las exportaciones y la estabilidad del sistema alimentario local.

En referencia a la situación geopolítica, Planas explicó, antes de la apertura formal del evento, el alcance del paquete de 80 medidas aprobado por el Gobierno español para amortiguar los efectos de la guerra en Irán. Según reportó Europa Press, el ministro calificó el paquete como el más relevante aprobado entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Del presupuesto total de 5.000 millones de euros que se moverán a través de dicho paquete, Planas remarcó la asignación de recursos tanto para subsidiar combustibles como para apoyar la compra de fertilizantes, con más de 500 millones de euros previstos para este capítulo, y la puesta en marcha de líneas de financiación específicas ICO-MAPA-SAECA para los sectores agroalimentario y pesquero.

Durante la inauguración de la cumbre, se puso en valor la colaboración entre el sector público y privado como elemento dinamizador. José Luis Bonet, al frente de la Fundación Incyde y la Cámara de Comercio de España, señaló la importancia de la cooperación para el desarrollo del sector. Por su parte, Pau Relat enfatizó la importancia del contexto global en el cual se desarrolla la actividad agroalimentaria, y el presidente de Alimentaria, según reportó Europa Press, mencionó el carácter histórico de la edición actual del congreso tanto por el aniversario del evento (cincuenta años) como por el momento clave que atraviesa la cadena de suministro alimentaria y la industria asociada.

El evento se celebró en el marco de un contexto internacional caracterizado por incertidumbres económicas, inseguridad sobre el abastecimiento de insumos estratégicos y transformaciones tecnológicas que exigen respuestas conjuntas y adaptativas de todos los actores implicados. Según detalló Europa Press, las imágenes del evento y el contenido audiovisual adicional están disponibles en la plataforma de Europa Press Televisión.