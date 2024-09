La red social X elige nueva representante legal en Brasil, requisito esencial para volver a operar en el país

La red social X ha designado este viernes a la abogada Raquel de Oliveira como representante legal de la empresa en Brasil, después de que el juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes diera a la plataforma un plazo de 24 horas --que concluía en viernes las 21.29 horas (hora local)-- para acreditar el nombramiento, según CNN Brasil. Este es uno de los requisitos indispensables exigidos por la justicia brasileña para que la red social propiedad de Elon Musk pueda volver a operar en el país, tras el bloqueo del sudamericano impuesto a la aplicación hace unas semanas tras una orden de Moraes como represalia por no designar un representante legal en Brasil, lo que motivó a muchos de sus usuarios a probar otras plataformas. La propia red social ha confirmado que notificó este viernes su decisión al Tribunal Supremo, después de que la víspera Moraes concediera un plazo de 24 horas para acreditar su representación legal. No obstante, este no es el único requisito para que X pueda volver a operar en el territorio brasileño. La compañía ha de abonar la multa interpuesta por la Justicia brasileña y asegurarse que las cuentas relacionadas con el asalto al Congreso de enero de 2023 sean bloqueadas. La comunicación llega después de que Moraes multara de nuevo este miércoles con cinco millones de reales diarios (830.000 euros) a la red social y a la tecnológica Starlink, del conglomerado que dirige Musk, por saltarse en la víspera la prohibición de operar en el país, después de haber incumplido fallos anteriores. Este miércoles, algunos usuarios de la red social celebraron que podían acceder a la plataforma sin necesidad de tener que utilizar una VPN. Posteriormente, se supo que X migró los servidores a una nueva IP, lo que habría burlado el bloqueo. Una maniobra que Musk definió con sorna como una "magia suficientemente avanzada". De Moraes ordenó la suspensión de X después de que incumpliera la orden de nombrar a un representante legal en Brasil en un plazo de 24 horas. Tras quedar desconectada, impuso también multas diarias de 50.000 reales (8.200 euros) a quienes intentaran sortear la prohibición, a través de herramientas como las VPN. Las cuentas de X y Starlink en Brasil fueron bloqueadas como forma de garantizar el pago de las multas impuestas a la primera por incumplir las decisiones del Supremo, entre ellas retirada de algunos contenidos considerados ofensivos y que atentaban contra las instituciones democráticas brasileñas. La semana pasada, De Moraes levantó el bloqueo de las cuentas y los activos financieros de X y Starlink en Brasil después de que ambas hicieran frente a un pago de sanciones que ascendían conjuntamente a casi 19 millones de reales (unos tres millones de euros).

