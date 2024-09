Israel detiene a un hombre supuestamente reclutado por Irán para matar a Netanyahu y otros altos cargos

Las autoridades de Israel han asegurado este jueves haber detenido a un ciudadano israelí presuntamente reclutado por los servicios de Inteligencia de Irán para llevar a cabo el asesinato de varios altos cargos del país, entre ellos el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. La Policía israelí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que las fuerzas de seguridad arrestaron en agosto a un ciudadano "sospechoso de delitos de seguridad relacionados con contactos con agentes de los servicios de Inteligencia del régimen iraní". "Durante las investigaciones salió a la luz que el ciudadano es un empresario que vivió durante un largo periodo de tiempo en Turquía y tenía negocios y relaciones sociales con personas turcas y de origen iraní. Como parte de estas conexiones, aceptó en abril de este año, a través de la mediación de los ciudadanos turcos Andrei Faruk y Junaid Aslan, reunirse con un rico empresario turco que vive en Irán, llamado Eddy, para temas de negocios", ha detallado. Así, ha asegurado que el detenido se reunió en Samandag con dos "representantes" de este empresario y mantuvo una conversación telefónica con él, dado que éste último permaneció en Irán". Posteriormente, el israelí fue trasladado a territorio iraní de forma irregular, escondido en un vehículo, para reunirse con Eddy. La Policía de Israel ha destacado que en dicho encuentro se propuso al detenido "llevar a cabo varias misiones de seguridad en Israel a favor del régimen iraní", incluidas "la transferencia de dinero o una pistola en determinados lugares", "fotografiar lugares en Israel y enviarlos a las autoridades iraníes", "amenazar a otros ciudadanos israelíes en Israel". "Las investigaciones revelan que en agosto el ciudadano israelí entró en Irán por segunda vez", ha manifestado, antes de agregar que mantuvo una nueva reunión con Eggy y "otros agentes de Inteligencia de Irán". "Se le pidió que llevar a cabo actividades terroristas en territorio israelí y que promoviera el asesinato del primer ministro, el ministro de Defensa o el jefe del Shin Bet", ha subrayado. "Los agentes de Inteligencia de Irán le plantearon la posibilidad de asesinar a otros altos cargos como el ex primer ministro Naftali Bennett y otras figuras públicas, en su opinión como venganza por el asesinato de Ismail Haniye --jefe del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)-- en territorio iraní en julio de 2024", ha explicado. En este sentido, la Policía israelí ha destacado que el detenido "pidió un pago por adelantado de un millón de dólares (unos 900.000 euros) antes de llevar a cabo cualquier acción" y que también se le propuso en una reunión posterior que trabajara de cara a "eliminar a opositores del régimen iraní en Europa y Estados Unidos" y que "reclutara a un agente del Mossad para que trabajara como agente doble". "Durante esta reunión, el israelí pidió un pago por adelantado de un millón de dólares, pero los agentes iraníes rechazaron al petición y le comunicaron que contactarían con él en el futuro", ha dicho. "Antes de salir de territorio iraní, recibió 5.000 euros de Eddy y un representante de la Inteligencia de Irán por participar en las reuniones", ha zanjado. "ERROR DE JUICIO" El hombre ha sido identificado como Moti Maman, de 73 años, según ha recogido la emisora Galei Tzahal. El hombre, residente en Ascalón, ha sido imputado durante la jornada tras comparecer ante un tribunal israelí en relación con el caso. El abogado de Maman, Eyal Besserglick, ha afirmado que su cliente cometió "un error de juicio" y ha asegurado que el detenido está colaborando con las autoridades en sus investigaciones. "Aún no hemos visto el material de la investigación así que es difícil entrar en detalles", ha afirmado. "Lo que puede decirse es que es una persona que ha ayudado mucho a los servicios de seguridad del Esatdo de Israel, cuyos hijos sirven en las fuerzas de seguridad y que ha cometido un error de juicio en el contexto de sus negociaciones", ha afirmado, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'. Las autoridades de Irán no se han pronunciado por ahora sobre estas informaciones. Durante las últimas semanas han amenazado en varias ocasiones con responder por el asesinato de Haniye en Teherán, en medio del aumento de las tensiones en Oriente Próximo y ante el temor sobre el estallido de una guerra a gran escala en la región.

