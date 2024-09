Irene Rosales, tajante ante la noticia de que Isabel Pantoja tiene miedo de que Kiko Rivera destroce Cantora

Isabel Pantoja todavía no ha abandonado Cantora a pesar de que su mudanza a Madrid parecía inminente y todo está preparado desde hace días en la casa que ha alquilado en una exclusiva urbanización de la capital para su llegada por un sorprendente motivo. Según ha revelado Antonio Rossi en 'Vamos a ver' la tonadillera habría expresado a su entorno su miedo a que su hijo Kiko Rivera aproveche su ausencia para entrar en la finca y destrozarla. Una impactante información a la que el Dj ha reaccionado en silencio, pero sin poder contener la risa , dejando entrever que en ningún momento se le ha pasado por la cabeza 'asaltar' el cortijo que su madre y él heredaron de Paquirri para causar destrozos o llevarse nada cuando la tonadillera se mude a Madrid. Mucho más rotunda se ha mostrado su mujer Irene Rosales, que sorprendida ha dejado claro que nada hay de cierto en esta noticia: "Me parecen barbaridades" ha asegurado, negando así que Kiko quiera entrar en Cantora cuando su madre abandone la finca. También le hemos preguntado por la reciente operación de apendicitis de Isa Pantoja y si se han puesto en contacto con ella en los últimos días para interesarse por su estado de salud. Algo de lo que la sevillana ha confesado que "no tenía ni idea, no lo sabía". "No he hablado con ella pero no sabía nada. Espero que haya salido lo mejor posible y que tenga una pronta recuperación" ha deseado a su cuñada, con la que no mantienen ningún tipo de relación desde hace años. "Es que estamos al margen de todo. Ahora que llevamos un tiempo muy largo tranquilos de prensa y demás no nos enteramos de nada. Nos enteramos cuando habéis estado en casa y poco más" ha explicado, reconociendo que tampoco se había enterado de que Jota Peleteiro -ex de Jessica Bueno, madre del hijo mayor de Kiko, Francisco- va a ser padre de nuevo junto a la modelo Ajla Etemovic: "Toda la enhorabuena del mundo" ha afirmado con una sonrisa.

