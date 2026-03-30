Vidrala cierra la compra del 100% del productor chileno de envases de vidrio Cristalerías Toro por 75 millones

Vidrala ha cerrado la adquisición del 100% del productor chileno de envases de vidrio Cristalerías Toro, situado en el área metropolitana de Santiago de Chile, por un importe de 75 millones de euros, incluyendo la deuda asumida.

En un comunicado y en una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía vasca ha informado de que la nueva sociedad pasa a denominarse Vidrala Chile e inicia "una nueva etapa plenamente integrada en el grupo industrial Vidrala, que llevaba años proporcionando asistencia técnica".

La adquisición concluye el proceso anunciado en diciembre de 2025 y se ha completado por un valor total de empresa de 75 millones de euros, incluyendo la deuda asumida.

En 2025, Cristalerías Toro generó unas ventas de 79.915 millones de pesos y un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 13.216 millones de pesos (equivalentes a 75 y 12 millones de euros, respectivamente).

A través de la nueva Vidrala Chile, han destacado, "se prestará servicio a una extensa gama de clientes en los segmentos de alimentación y bebidas, muchos de los cuales son globales, estratégicos y particularmente complementarios con la base comercial del Grupo".

En palabras del CEO de Vidrala, Raúl Gómez, con esta operación "iniciamos hoy una nueva etapa con el nacimiento de Vidrala Chile, integrada en un grupo multinacional con una visión firmemente industrial, de largo plazo y centrada en el cliente".

En esta misma dirección ha anunciado que, a partir de ahora, "desplegaremos nuestro modelo vidriero, creando valor en el país, impulsando la industria y el vidrio como el material de envase chileno definitivo, al servicio de nuestra razón de ser: nuestros clientes".

Tras completar esta adquisición, y siguiendo las premisas estratégicas anticipadas, la posición financiera del grupo se mantendrá sólida, con una deuda neta resultante limitada al entorno de 0,5 veces el Ebitda anual.

Según han reseñado, "este hito representa un nuevo paso a la diversificación geográfica de Vidrala, selectivamente estratégica, y un impulso a la plataforma de negocio en Sudamérica".

La operación representa igualmente "un nuevo paso en la diversificación geográfica de Vidrala, selectivamente estratégica, y un impulso a la plataforma de negocio en Sudamérica, así como dar paso a una etapa basada en el despliegue del modelo industrial multinacional del grupo".

Por último, desde Vidrala han querido "agradecer el legado industrial dejado por la familia fundadora Toro" al tiempo que han subrayado que "el extenso apoyo de clientes serán la base del futuro y el continuado trabajo de las personas y el equipo directivo que gestionan la empresa ante condiciones de negocio altamente exigentes".