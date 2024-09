Carlos Vela: "Quería disfrutar de otras cosas que el sacrificio del fútbol te quita"

Chicago (EE.UU.), 18 sep (EFE).- Carlos Vela aceptó regresar a Los Ángeles hasta final de temporada, tras salir del club en diciembre y estar sin equipo en la presente campaña, para disfrutar "el último tiempo" que le queda en su carrera, antes de volver a "disfrutar de otras cosas que el sacrificio del fútbol te quita".

"Contento de volver a estar con el equipo, a disfrutar el último tiempo que me queda de carrera. Cuando se terminó la liga (el año pasado) parecía que era el final, pero no sabía que era el último, y quiero disfrutar de estos últimos partidos, terminar de buena manera, y después de tanto tiempo poder disfrutar sabiendo que es el final", dijo este miércoles el mexicano durante su presentación.

Vela, de 35 años, estuvo sin equipo durante nueve meses y reconoció que va a trabar muy duro para recuperar un buen estado de forma.

"En este momento no estoy para jugar en ningún lado", dijo entre risas.

"Lo disfruté (los últimos meses sin equipo) mucho más de lo que me había imaginado. Llevo años haciendo lo mismo, desde los 16 años lo hago de manera profesional, pero luego disfrutas de tu familia, de otras cosas que el sacrificio del fútbol te quita", aseguró.

Destacó que el pasado enero decidió no seguir en Los Ángeles porque había cosas que no le convencían y destacó que el fútbol es un negocio.

"En su momento no estaban las cosas como me hubiera gustado. Ahora era diferente, otra perspectiva. Las cosas cambian, cuando llegan los momentos se trata de tomar decisiones. En enero me pareció lo correcto no aceptar, seguir con mi vida y disfrutarla, y ahora se tomó la decisión", contó.

"El objetivo es ganar, terminar el año disfrutando. Voy a trabajar lo más fuerte posible e intentar hacerlo bien", prosiguió.

Aunque no haya respondido de forma explícita, Vela hizo entender que su capítulo con la selección mexicana sigue cerrado y dijo que "para pensar en eso deberían pasar muchas cosas".

El mexicano informó de que piensa a corto plazo y que su idea es retirarse en Los Ángeles.

"Pienso en esta temporada, luego se tomarán decisiones. Seguramente me retiraré en Los Ángeles, de ahí tomaré otros caminos. Podré hacer mis planes con la familia, viajar, disfrutar, y recuperar esos años perdidos", afirmó.

Vela llegó a un acuerdo por lo que resta de temporada en 2024 con una opción del club para 2025 y reforzará a un LAFC con una temible ofensiva en la que destacan el francés Olivier Giroud, el gabonés Denis Bouanga, el polaco Mateusz Bogusz y el uruguayo Cristian Olivera.

En la plantilla que dirige Steve Cherundolo también destacan otros nombres como el portero francés Hugo Lloris, los españoles Ilie Sánchez y Sergi Palencia y los colombianos Jesús Murillo y Eduard Atuesta.

Considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de la MLS, Vela es el líder absoluto del LAFC en cuanto a partidos disputados (152), minutos (11.194), goles (78) y asistencias (59).

Vela se había mantenido este año alejado de los terrenos de juego y con cierta incertidumbre acerca de su futuro como futbolista tras no renovar con el LAFC a finales de 2023. EFE

