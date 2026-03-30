Iker Ruiz del Barco publica 'Sentir los colores', el fútbol desde las emociones dentro y fuera del campo

Entre los contenidos de la nueva publicación, el análisis de las emociones vinculadas al fútbol ocupa un lugar central. El autor propone que la pasión y el apego a los colores de los equipos, plasmados en camisetas y escudos, trascienden la simple afición y se convierten en canales que permiten experimentar sentimientos de amistad, miedo, respeto, rabia, esfuerzo y superación. Con estos elementos emocionales, se inicia el recorrido por la reciente obra escrita por Iker Ruiz del Barco, periodista deportivo vizcaíno, quien lanzó al mercado “Sentir los colores”. Según informó la editorial Temas de Hoy, la obra llegó a las librerías el 8 de abril. Ruiz del Barco, identificado en redes sociales como @elefutbol, construye una serie de relatos que invitan a vivir el fútbol desde el interior y el exterior del campo, situando los valores personales y colectivos en el centro de la experiencia.

De acuerdo con la información difundida por Temas de Hoy, “Sentir los colores” busca transmitir cómo el fútbol se convierte en una escuela de vida, con un enfoque que va más allá de la mera competición. El autor sitúa en primer plano los sentimientos presentes en los estadios y en la convivencia con otros aficionados, examinando cómo cada persona elige formar parte de una comunidad futbolística y expresar su pasión de manera única. El libro plantea que esta diversidad en la forma de vivir el fútbol tiene al mismo tiempo orígenes sentimentales y sociales.

Tal como publicó la editorial, el propósito de la obra se vincula a mostrar que el fútbol se vive con intensidad emocional y que cada individuo procesa los símbolos y colores a su manera. Ruiz del Barco selecciona historias y vivencias reales, tanto dentro como fuera del terreno de juego, convirtiendo su propio testimonio y el de otros protagonistas en el motor narrativo central. Estos relatos exploran el vínculo entre fútbol y memoria sentimental, así como el impacto del deporte en la formación de valores en diversas etapas de la vida.

El periodista, nacido en el año 2000 en Sestao, Vizcaya, ha desarrollado su carrera en diferentes ámbitos de la comunicación deportiva. Tras completar el máster en Periodismo Deportivo en la Universidad Villanueva de Madrid, Ruiz del Barco asumió el rol de profesor en esa misma institución. El medio Temas de Hoy indicó que, además de la docencia, el autor desempeñó funciones como redactor en el programa “Jugones” de LaSexta, donde tuvo la oportunidad de conocer el periodismo deportivo desde una perspectiva televisiva y de actualidad.

Según destacó la misma fuente, Ruiz del Barco ha adquirido relevancia en redes sociales bajo el pseudónimo @elefutbol, recibiendo nominaciones y premios por su labor en plataformas digitales. Su trabajo en TikTok lo llevó a ser finalista como mejor creador de contenido deportivo y obtener el reconocimiento al Mejor Audio de TikTok del año, lo que refuerza su capacidad para conectar con distintas audiencias a través de formatos y narrativas innovadoras.

El libro combina episodios de grada y experiencia sobre el césped, utilizando los colores, escudos y cánticos como punto de partida para explorar la intensidad con la que los seguidores viven el fútbol. Ruiz del Barco señala cómo los valores impregnados en este deporte influyen en la vida cotidiana, tanto de jugadores como de hinchas. La publicación también destaca el papel del esfuerzo y la superación, al mostrar cómo la experiencia futbolística puede impulsar procesos de aprendizaje personal más allá del resultado de un partido.

La editorial Temas de Hoy subrayó en su comunicación que “Sentir los colores” no se restringe a un público específico, sino que se dirige a quienes ven el fútbol como algo más que un simple entretenimiento. El enfoque del autor recae en la naturaleza universal de los sentimientos que acompañan al deporte rey, permitiendo que personas de distintas generaciones y contextos se identifiquen con las historias presentadas. El texto muestra cómo el fútbol conecta individuos y comunidades, transformándose en un espacio de encuentro y de transmisión de valores como el respeto y la amistad.

A través de su experiencia como creador de contenido digital y periodista, Ruiz del Barco ofrece una perspectiva renovada sobre el papel del fútbol en la memoria colectiva. “Sentir los colores” se articula como un compendio de relatos que analiza el proceso mediante el cual las emociones asociadas al deporte influyen en la manera en que las personas entienden la pertenencia y la identidad. Temas de Hoy precisó que esta obra aspira a hacer visible la dimensión emocional del fútbol a partir de testimonios, recuerdos y episodios cotidianos vividos dentro y fuera del estadio.

Ruiz del Barco, apoyándose en su experiencia profesional, construye un discurso que reúne tanto la faceta lúdica del fútbol como las huellas profundas que deja en quienes lo siguen o practican. Según consignó Temas de Hoy, el recorrido presentado en el libro evidencia que los colores son el nexo entre la memoria sentimental y los desafíos enfrentados, vinculando elementos tan diversos como el miedo, la rabia o el esfuerzo a las formas individuales de vivir el deporte.