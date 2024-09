Norma Duval, Paz Padilla, Alaska, Boris Izaguirre... Los famosos reaccionan a la muerte de Jimmy Giménez-Arnau

La crónica social se vestía de luto este martes 17 de septiembre con el fallecimiento de Jimmy Giménez-Arnau a los 81 años. Nada más trascender la triste noticia, programas de televisión como 'TardeAR', 'Y ahora Sonsoles', o 'Ni que fuéramos... Shhh' modificaban su escaleta para despedir al emblemático periodista, uno de los colaboradores más carismáticos, queridos y polémicos de la pequeña pantalla en las últimas décadas. Y ante las cámaras de Europa Press han sido numerosos los rostros conocidos que han reaccionado a la muerte del escritor. La primera de ellas Norma Duval, que en 1993 protagonizó un comentadísimo enfrentamientos con Jimmy, al lanzarle en directo un zapato de tazón por sus críticas mientras estaba siendo entrevistada en el programa radiofónico de Luis del Olmo. Horas después de su fallecimiento, la exvedette acudía a la fiesta por el 80 aniversario de la revista '¡HOLA!' y, muy correcta, se limitaba a dar sus condolencias a la familia del periodista, sin recordar el tenso encontronazo que protagonizó con él hace tres décadas: "Que descanse en paz". Boris Izaguirre, que coincidió en numerosas ocasiones con Jimmy en diferentes programas, ha destacado que "fue un hombre muy transgresor y que también generó un tipo de modelo de cronista, periodista y escritor que de alguna manera también puede haberme influido a mí en lo que yo soy, ¿entiendes? Lamentablemente yo nunca tuve tiempo de tener con él esta conversación, pero siempre ha estado en mi cabeza un poco esa sensación de que quizás había mucho que aprender de él". Ágatha Ruiz de la Prada, muy amiga de Jimmy, ha querido recordar que "era un tío divertidísimo y para su época, muy sexy, muy atractivo, muy... La verdad que un tío genial, yo le quería un montón. Era amiga de él hace 100 años, la verdad es que era un tío que es sensacional". Alaska y Mario Vaquerizo, por su parte, han rememorado entre risas el momento en el que Norma Duval le lanzó un zapato. "Norma estupenda, luchando por sus cosas. Iba escuchando la radio y Jimmy estaba hablando y cuando llegó directamente entró con el zapato. Lo tenemos muy presente y fíjate que era radio. Y que solo hay una foto. Y para nosotros es un momento icónico de lo que nosotros tratamos, que es el mundo del corazón. Total" ha expresado la cantante. Nuria March, exmujer de Jaime Martínez-Bordiú, a su vez hermano de Merry Martínez-Bordiú, exmujer de Jimmy, ha reaccionado asegurando que "paso palabra, paso palabra". "Nunca le he conocido. Adiós" zanjaba incómoda al abandonar la fiesta aniversario de la revista '¡HOLA!' acompañada por su marido George Donald Johnston III, con el que atraviesa el momento más dulce de su vida dos años después de su boda. Paz Padilla coinció en incontables ocasiones con el colaborador en 'Sálvame', y le ha dedicado unas bonitas palabras: "Es una gran pérdida. Y desde aquí mando un beso muy fuerte a su mujer, que ya me dicen que está la pobre, bueno, pues muy afectada y que estas cosas son así, que hay que... ¡qué cuesta! Era un transgresor, un provocador, un sarcástico, un irónico, un showman, era todo, era un poco de todo. Muy divertido, era un tío muy culto, muy preparado, lo que dice todo el mundo de él, cuando todo el mundo dice lo mismo es por eso, es porque lo es". "Si ha tenido una buena vida, pues mira, recordarlo con amor, con agradecimiento y desearle un buen viaje. Sí, verdad. A todos nos va a llegar, así que ojalá todo el mundo nos recuerde así, con ese buen sabor de boca. Dejar un buen legado, yo creo que es lo que más preocupa. Dejar un buen legado y dejar amor. Señal que se ha hecho bien" ha añadido. También ha querido recordarlo la presentadora de 'Mañaneros' Adela González, que también trabajó con Jimmy y ha destacado que "era un tipo brillante, muy ácido, muy rápido, un seductor, un galán y estaba al quite de todo. 80 años recién cumplidos, creo que tuvo una vida... la vida que quiso, la vida disfrutona que a él le gustaba tener".

