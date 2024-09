Sanidad lanza una campaña para concienciar sobre los peligros de vapear con el lema 'Si fumas, si vapeas, pierdes'

El Ministerio de Sanidad ha lanzado una campaña audiovisual para concienciar a los más jóvenes sobre los peligros de vapear, consumir cigarrillos electrónicos o tabaco calentado con el lema 'Si fumas, si vapeas, pierdes' advirtiendo de que "las nuevas formas de fumar no son un juego, también son fumar y siguen siendo la principal causa de muerte prematura en España". En los últimos años se ha incrementado el uso de productos novedosos y emergentes de diverso tipo que han sido añadidos al tradicional cigarrillo. Este hecho responde a diversas estrategias de promoción que "intentan contrarrestar los logros que se han alcanzado en los últimos años en cuanto a la desnormalización del consumo de tabaco, la mayor preocupación de la población por su salud, conscientes de los daños que este produce, y la ganancia en espacios libres de humo donde la población exige que su derecho a un aire limpio sea respetado". Desde Sanidad advierten de que la industria tabacalera ha basado la promoción de estos productos en una supuesta "reducción de riesgos" que no es real pero que ha sido comúnmente adoptada. Al contrario de los mensajes publicitarios, da igual que sean pipas de agua, cigarrillos electrónicos o vapeadores, todos estos productos son dañinos y conllevan riesgos para la salud. En concreto respecto a los vapeadores, su uso se ha visto largamente favorecido y extendido debido a la utilización de personas de referencia o "influencers" en redes sociales, publicaciones dirigidas a la población joven y que le exponen al llamado "humo digital", es decir, la exposición a las campañas de marketing de las empresas. Además, su carácter moderno, su cuidado diseño y sus sabores afrutados les hacen erróneamente más atractivos, enmascarando los problemas de salud que conllevan. Más de la mitad de los estudiantes de 14 a 18 años reconoce haber consumido alguna vez en su vida cigarrillos electrónicos (54,6%), dato muy por encima del registrado en 2021 (44,3%), situándose el uso de estos dispositivos en el punto más alto de la serie histórica, según la encuesta ESTUDES 2022. "Por ello, no pierdas tu salud, no hagas ganar a quienes la venden y se lucran con ello, fumar es perjudicial, fumes lo que fumes", señalan desde Sanidad. .

