Militao, Bellingham y Tchouameni, en la convocatoria del Real Madrid para el estreno en Champions

El brasileño Éder Militao, ausente en el entrenamiento de este lunes por un golpe, entró en la convocatoria del Real Madrid para el partido de este martes ante el Sttutgart, correspondiente a la primera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones, encuentro en el que también estarán disponibles el inglés Jude Bellingham y el francés Aurelien Tchouameni. El central sufrió un golpe en la victoria del Real Madrid frente a la Real Sociedad por 0-2 en el Reale Arena por el que el técnico madridista, Carlo Ancelotti, le dio descanso este lunes y no participó en la sesión por precaución. El de Reggiolo avisó que estará "al cien por cien" este martes para el estreno en Champions, y así lo confirma su entrada en la convocatoria, aunque en caso de que no llegue al encuentro su recambio podría ser Aurelien Tchouameni, ya recuperado de sus problemas físicos y que regresa tras lesionarse en el parón internacional. También se apunta a la Liga de Campeones un Jude Bellingham que se lesionó en el entrenamiento del viernes 23 de agosto y sufrió una lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha. No llegó al Reale Arena, pero sí participará ante el Sttutgart, a tiempo para fortalecer un centro del campo mermado en este inicio de la temporada por los problemas físicos. Mientras que serán baja en el conjunto merengue el central David Alaba, los mediocentros Eduardo Camavinga y Dani Ceballos, y el atacante Brahim Díaz, que sufrió una lesión en el abductor largo de la pierna derecha ante la Real Sociedad. Así, la convocatoria la integran los porteros Courtois, Lunin y Fran González; los defensas Carvajal, Militao, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rüdiger y Mendy; los centrocampistas Bellingham, Valverde, Modric, Tchouameni y Arda Güler; y los delanteros Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrygo y Endrick.

