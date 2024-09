Japón se cobra la revancha y deja a la Sub-20 femenina de fútbol sin opciones de reeditar su título mundial

La selección española femenina de fútbol Sub-20 no podrá reeditar su título mundial después de quedar eliminada en los cuartos de final de la Copa del Mundo que se está disputando en Colombia al caer por 1-0 en la prórroga ante Japón, que se tomó la revancha de los últimos reveses. El equipo que dirige Sonia Bermúdez no podrá estar en la pelea por el trofeo que la generación liderada por Salma Paralluelo o Inma Gabarro conquistó en 2022 y el fútbol femenino nacional perderá uno de los tres tronos mundiales que defendía, quedándole el Absoluto y el Sub-17. España había amargado recientemente a Japón en las últimas grandes citas en categorías inferiores, como en la final del pasado Mundial Sub-20 o en los cuartos de final del Mundial Sub-17, pero esta vez no pudo con el combinado asiático en un choque igualado. Lucía Corrales, tras una gran acción individual, tuvo la mejor ocasión para las españoles con un tiro al palo en el segundo tiempo y donde la guardameta Eunate Astralaga tuvo una actuación muy destacada porque las japonesas gozaron de buenas oportunidades. El encuentro se fue a los 30 minutos suplementarios y ahí decidió un afortunado remate con la espalda de Hiromi Yoneda en el tramo final de la primera parte de la prórroga que la defensora del título no fue capaz de equilibrar para al menos forzar la tanda de penaltis.

