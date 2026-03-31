Agencias

El canciller pakistaní viaja a China en plena búsqueda de mediación entre Irán y EE. UU.

Guardar

Pekín, 31 mar (EFE).- El canciller pakistaní, Ishaq Dar, llega este martes a China para abordar con su homólogo de este país, Wang Yi, "los actuales conflictos internacionales y regionales" y las negociaciones entre Irán y Estados Unidos que Islamabad prevé acoger próximamente para poner fin a la guerra.

Según un breve comunicado difundido por la Cancillería china, Dar tratará hoy en el gigante asiático "los actuales conflictos internacionales y regionales", sin que hasta el momento las autoridades chinas hayan ofrecido más detalles.

El anuncio llega después de que Islamabad asegurara en los últimos días que tanto Washington como Teherán han expresado formalmente su confianza en Pakistán para facilitar contactos orientados a un acuerdo "integral y duradero", aunque Irán ha negado que existan negociaciones directas con EE.UU. y ha señalado que solo ha intercambiado mensajes a través de intermediarios.

La llegada de Dar se produce tras la clausura de una ronda de consultas en la capital pakistaní con los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto, quienes manifestaron su "más pleno apoyo" a la iniciativa de paz y coincidieron con el Gobierno pakistaní en que la prolongación del conflicto "no favorece a nadie y solo conduciría a la muerte y la destrucción".

Dar ya habló el pasado viernes con el jefe de la diplomacia china, quien le transmitió que Pekín está dispuesto a "reforzar la comunicación y la coordinación estratégica" con Pakistán para trabajar "en favor de la paz y el fin de las hostilidades" en Oriente Medio.

En esa llamada, Wang subrayó que solo el diálogo puede evitar más víctimas, prevenir la expansión del conflicto y contribuir al restablecimiento de la navegación normal en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que pasa cerca del 45 % del petróleo y el gas que importa China.

El canciller chino aseguró entonces que su país "valora los incansables esfuerzos" de Pakistán a la hora de "contribuir a la distensión de la situación".

La guerra enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, cuando estos lanzaron ataques contra territorio iraní, a los que Teherán respondió con ofensivas contra Israel, varios países del Golfo y posiciones vinculadas a Washington en la región.

Pekín ha condenado reiteradamente las acciones de Estados Unidos e Israel contra Irán por considerar que "violan la soberanía" del país persa, aunque también ha pedido respetar la integridad territorial de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos. EFE

Últimas Noticias

Los ministros de Exteriores de la UE se reúnen este martes en Ucrania para conmemorar la masacre de Bucha

Representantes europeos viajarán a Kiev para una cita clave coincidiendo con el aniversario de los hechos en Bucha, donde debatirán estrategias conjuntas, respaldo militar y diplomático, y las acciones ante la presión rusa y la división interna del bloque

Infobae

Los ministros de Energía UE abordarán este martes la seguridad del suministro por la crisis en Oriente Próximo

En medio del aumento de las tensiones regionales, representantes del bloque discuten este martes desde Bruselas posibles efectos en los precios, el abastecimiento y el crecimiento económico de Europa, ante la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Próximo

Infobae

Las bolsas europeas avanzan subidas animadas por el posible fin de la guerra en abril

Infobae

Airtificial ingresará 9,7 millones en dos meses tras un nuevo cierre de su operación de venta de contratos

Airtificial ingresará 9,7 millones en dos meses tras un nuevo cierre de su operación de venta de contratos

El Kospi surcoreano se hunde un 4,26 % tras las últimas amenazas de Trump a Irán

Infobae