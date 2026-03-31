Organizaciones ambientales piden a la UE que mantenga el cuero en Tratado de deforestación

Redacción Medioambiente, 31 mar (EFE).- Veintiséis organizaciones medioambientales han escrito una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para solicitar "encarecidamente" que el cuero bovino permanezca en el Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR), en contra de lo que piden distintas asociaciones de la industria de la piel.

El EUDR obliga a las empresas a garantizar que siete materias primas (soja, cacao, café, palma, caucho, madera y ganado) no provengan de zonas deforestadas, ni tampoco sus derivados. El cuero es un derivado del ganado y en 2024 las pieles representaron una cuarta parte del valor de los productos ganaderos cubiertos por el reglamento importados por la UE.

El pasado diciembre la aplicación del EUDR se pospuso al 30 de diciembre de 2026 y en el caso de las pymes al 30 de junio de 2027.

La carta de las ONG señala que "la exclusión arbitraria" del cuero del EUDR originaría "una incoherencia política significativa", puesto que la carne de una vaca criada en tierras deforestadas estaría prohibida, "mientras que el cuero de ese mismo animal podría venderse libremente en el mercado".

"La expansión de la ganadería es la principal causa de la deforestación impulsada por las materias primas", añade el escrito.

Los firmantes, entre los que figuran Human Rights Watch, Greenpeace, Climate Rights International o Rainforest Action Network, indican que "la mayor parte de la deforestación impulsada por la ganadería se produce a expensas de la selva amazónica" y aseguran que está documentada "la exposición de las cadenas de suministro de cuero de la UE a la deforestación, la delincuencia y las violaciones de los derechos humanos en la región, incluida la deforestación ilegal en territorios indígenas y áreas protegidas".

La carta pone el foco en el caso de Brasil, país que consume internamente el 80 % de la carne de vacuno que produce, pero que, en cambio, exporta alrededor del 80 % de las pieles que procesa.

"La influencia del mercado de la UE es especialmente importante en Brasil", con importaciones por unos 240 millones de euros (2024). Casi el 60 % se destina a Italia.

Por ello, las asociaciones creen que mantener el cuero en el EUDR representa "un importante incentivo para que el sector ganadero brasileño realice la transición hacia prácticas más sostenibles".

"Los responsables de la formulación de políticas públicas en Brasil han señalado el EUDR como una motivación fundamental para la adopción de nuevas políticas de trazabilidad del ganado que aportarían más transparencia y responsabilidad al sector", añaden.

Aseguran, asimismo, que "la trazabilidad de las pieles bovinas es viable y ya se está llevando a cabo" y que las afirmaciones de la industria del cuero en sentido contrario "son simplemente falsas".

En abril de 2025 más de 25 asociaciones como la Confederación Europea del Calzado (CEC) y la Confederación Nacional de Asociaciones de Curtidores Europeos (COTANCE) dirigieron un escrito a Von der Leyen para que el cuero se excluyera del EUDR para evitar costos adicionales a las empresas y porque, afirmaron, "no existe evidencia científica" de su relación con la deforestación.

En cambio, las ONG consideran que rastrear el cuero en las etapas finales de la cadena de suministro "es un proceso administrativo relativamente sencillo".

"La exclusión del cuero, aparentemente en respuesta a la presión de la industria, crearía un precedente peligroso, alentaría a otros sectores a solicitar exenciones similares y perjudicaría la reputación del EUDR como una normativa basada en hechos, justa y orientada a los datos (...). Solo incluyendo todos los productos bovinos de alto impacto podrá la UE cumplir su compromiso de poner fin a su contribución a la deforestación global", concluye la carta, remitida también a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la UE, y a varios comisarios.