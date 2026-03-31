Creador de Telegram arremete contra Apple por eliminar de App Store rusa aplicaciones VPN

Moscú, 31 mar (EFE).- El creador de Telegram, Pável Dúrov, arremetió hoy contra Apple por eliminar del servicio App Store en Rusia varias aplicaciones VPN que podrían permitir el acceso a informaciones censuradas bajo presiones de las autoridades rusas.

"La compañía Apple acaba de eliminar varias aplicaciones VPN del App Store ruso, en particular los que ayudaban a los usuarios a evadir la censuras en base a Deep Packet Inspection (DPI, sistema de análisis profundo y filtrado del tráfico) en Rusia. Eso no mola, Apple", escribió en la red social X.

Según Dúrov, Apple "se puso del lado de la censura rusa porque teme perder las ganancias en el mercado ruso, pero esta es una estrategia de corto plazo".

El debate sobre las aplicaciones VPN (Virtual Private Network) en Rusia han ganado relevancia en el marco de los bloqueos a WhatsApp y Telegram, sistemas de mensajería populares que las autoridades rusas intentan restringir en el marco de una campaña para promover la alternativa rusa, MAX, un sistema totalmente controlado por el Estado.

La víspera la polémica volvió a adquirir relevancia debido al bloqueo de varios servicios VPN, una medida a la que se opuso el ministro de Desarrollo Digital de Rusia, Maxud Shadáyev, quien se expresó en contra de penar administrativamente por el uso de este tipo de aplicaciones.

"El Ministerio de Desarrollo Digital es un órgano del poder ejecutivo, y estamos obligados a cumplir las tareas encomendadas. En este caso, la tarea de reducir el uso de VPN. Como sabéis, se ha tomado la decisión de reducir el acceso a una serie de plataformas extranjeras, con las que durante largo tiempo no se logró llegar a un acuerdo sobre el cumplimento de las leyes", sostuvo.

Sin embargo, señaló que su dependencia "busca cumplir esta tarea con las consecuencias mínimas para los usuarios".

"Se debatió el tema de penar administrativamente por el uso de VPN. Es una solución frontal que no nos gusta para nada", aseveró, al señalar que el Ministerio está abierto al diálogo para solucionar este problema.

El bloqueo de Telegram en Rusia, que cuenta con más de 100 millones de usuarios en este país, ha causado gran malestar en la sociedad rusa.

Se espera que este 1 de abril el servicio quede bloqueado definitivamente, aunque el Consejo de Derechos Humanos adscrito al Kremlin consideró el domingo que hay una “alta probabilidad” del restablecimiento del trabajo de esta red.

Este fin de semana en Rusia se llevaron a cabo varias protestas, en las cuales fue detenida una veintena de manifestantes.EFE