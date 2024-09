Eunate Astralaga: "No hay que tomárselo como un fracaso"

Medellín (Colombia), 15 sep (EFE).- La portera Eunate Astralaga afirmó que la eliminación de España en los cuartos de final del Mundial no debe ser tomada como un fracaso, sino como un aprendizaje que las ayudará a "se a ser mejores de cara al futuro".

"No es nada fácil llegar a donde estamos llegando, hacer todo el fútbol que hacemos en todas las categorías. Al final, esto no hay que tomárselo como un fracaso, sino como algo que nos puede ayudar a aprender, a ser mejores", dijo la jugadora de 18 años.

España cayó por 1-0 ante Japón en la prórroga y no pudo continuar en carrera para disputar su segundo título mundial seguido tras el de Costa Rica 2022.

Astralaga admitió que la "sensación es amarga".

"Los detalles marcan la diferencia", comentó la jugadora del Athletic Club, quien alimentó hasta el último minuto la ilusión del empate para ir a la tanda de penaltis.

"He intentado aportar lo máximo al equipo y sacar la portería en cero, pero no ha podido ser. He dado todo lo que he podido. Al final, hemos caído eliminadas, pero estoy muy orgullosa de todo el equipo", puntualizó.