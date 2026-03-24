Omar Montes anuncia que deja la música... Y su madre y su abuelo no dan crédito: "¿Cómo se va a retirar?"

El comentario explícito de la madre de Omar Montes, Mari Ángeles, acerca de la noticia revelada por su hijo en televisión, representa el desconcierto familiar ante una decisión que ha tomado la industria musical por sorpresa. "Me voy a reservar eso. ¿Cómo se va a retirar? Espero que no, de verdad. Tiene mucho para dar. Yo espero que no, espero que no", declaró la madre tras el anuncio de Montes, que ha generado reacciones entre fans y allegados. El artista informó en directo que este será su último año en la música, tras una década de carrera, según relató el medio ‘El Hormiguero’ en su emisión del lunes por la noche.

Omar Montes acudió a dicho programa para presentar su nuevo sencillo 'Ayer la vi' y, durante la entrevista, comunicó su intención de poner fin a su actividad musical de manera temporal. "Este es mi último año en la música", señaló el cantante, quien ha cosechado éxitos en la última década fusionando géneros como el reggaeton y ritmos tradicionales españoles, tal como recogió ‘El Hormiguero’. Temas como 'La sevillana', 'Alocao' y 'Arena y sal' figuran entre los más escuchados de su repertorio en España.

El agotamiento tras una década de carrera y la desilusión con el panorama musical nacional motivaron la decisión del artista. Montes explicó al presentador Pablo Motos su cansancio acumulado y expresó su “hartazgo” ante la falta de respaldo percibida en el entorno musical español. “Aquí en España los que triunfan son de fuera porque no tenemos el apoyo que deberíamos”, manifestó, añadiendo que en su experiencia personal, “la música es una mierda y una falsedad”.

Durante la emisión, el intérprete profundizó sobre el desafecto en la industria musical y lo difícil que resulta obtener reconocimiento, sobre todo cuando las cifras de reproducciones descienden. “Cuando no tienes números altos tus mejores amigos en la música dejan de llamarte”, aseguró, echando en falta una mayor valoración hacia los artistas nacionales. Criticó que la industria tienda a dar preferencia a figuras internacionales: “Si no eres de Puerto Rico, si no eres Daddy Yankee, no te hacen ni un TikTok. En vez de apoyar el producto nacional español, apoyan a la gente de fuera”.

Montes apuntó una pérdida de motivación y entusiasmo que le llevaron a tomar esta medida. “Uno no tiene la misma ilusión ni las mismas ganas del principio. Parece que me tengo que morir para que me escuchen. Disfrutadme ahora que estoy vivo”, bromeó, dejando claro en todo momento que esta vez no se trataba de una de sus conocidas bromas, sino de una decisión meditada, según reiteró ‘El Hormiguero’.

Tras el anuncio, el artista optó por no realizar declaraciones al grupo de periodistas que esperaba a la salida del plató. No obstante, la familia de Montes sí quiso pronunciarse sobre la noticia, que causó sorpresa incluso en su entorno más cercano. El abuelo del cantante, Rodolfo, esbozó una negativa rotunda: “No, no, no se retira, no”, comentó, dejando constancia de su postura de incredulidad ante la posibilidad de que su nieto abandone la música.

Mari Ángeles, madre del intérprete, puso el acento en el futuro profesional de su hijo al manifestar su esperanza de que la retirada no llegue a concretarse, convencida de que Montes aún tiene mucho por ofrecer. Además, compartió detalles personales sobre la familia, refiriéndose a los dos hijos del artista: el menor, Ismael, nacido en octubre fruto de su relación con Lola Romero, y el mayor, Omar Jr., de 13 años.

Según publicó ‘El Hormiguero’, el anuncio de Montes reavivó el debate sobre las dificultades a las que se enfrentan los músicos españoles para consolidar sus carreras en el mercado local, la presión que ejerce la industria y la falta de estímulo institucional y popular hacia el talento propio. Las palabras del cantante han provocado distintas reacciones tanto en redes sociales como en medios de comunicación, donde seguidores y especialistas analizan las causas de la decisión del artista y el impacto potencial que puede tener tanto sobre la escena musical como sobre la percepción de la industria entre los creadores emergentes.

Montes ha mantenido una presencia constante en la agenda pública española desde sus primeros triunfos, logrando colocar múltiples sencillos en los primeros puestos de las listas nacionales. Su estilo combina el reggaeton con elementos de la rumba y las sevillanas, contribuyendo a la diversificación de los sonidos urbanos en España. De acuerdo con lo expuesto durante su intervención en ‘El Hormiguero’, la falta de apoyo institucional y social a los artistas nacionales constituye una de las principales razones que le han llevado a plantearse un cambio de rumbo profesional, sumado al evidente cansancio acumulado por una carrera exigente y mediática.

La noticia ha avivado la conversación sobre los retos de los músicos nacionales y ha puesto de relieve la importancia del respaldo de la industria musical. Mientras tanto, familiares y seguidores de Montes permanecen a la expectativa ante posibles cambios en su decisión, convencidos de que el artista cuenta con el talento y la proyección suficientes para continuar aportando a la música española.