Podemos estará presente en las elecciones andaluza pero no aclara alianzas con la izquierda

Según manifestó Irene Montero, la consolidación de una agenda progresista en Andalucía requeriría una posición clara por parte de la izquierda regional en favor de políticas públicas y del fortalecimiento de los servicios esenciales. Montero, quien ocupa una posición destacada en Podemos y es eurodiputada, abordó la inminente cita electoral andaluza y precisó que es fundamental que las fuerzas políticas progresistas mantengan la voluntad de cambiar el gobierno de la Junta. Además, delineó el panorama para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, donde la presencia de Podemos estará asegurada, aunque aún permanece sin resolver el modo en que se configurarán posibles alianzas con otros partidos de izquierda, según publicó Europa Press.

En declaraciones para Las Mañanas de RNE, reproducidas por Europa Press, Montero reiteró que la tarea de la izquierda andaluza pasa por recomponer la unidad y el compromiso político para desalojar al actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, del Partido Popular. Según la dirigente, esta misión exige “ganas de pelear” y una actitud de convicción frente a la defensa de los servicios públicos. No obstante, evitó pronunciarse de manera concreta sobre la alternativa de reeditar la coalición Por Andalucía, actualmente formada por Podemos junto a Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, y no especificó si se están sosteniendo negociaciones con otras formaciones progresistas.

Montero insistió en que si las fuerzas de la izquierda asumen con claridad los objetivos y las tareas políticas necesarias, las alianzas surgirán de forma natural, llevando a la construcción de una propuesta conjunta sin necesidad de que la opinión pública centre el foco en las disputas internas. A juicio de Montero, “Si eso pasa, las alianzas caen por su propio peso y no estaríamos todo el rato hablando de nosotras mismas". La eurodiputada y dirigente de Podemos manifestó que ve al candidato del PP para la reelección, Juanma Moreno, confiado y sin temor a que los ciudadanos penalicen su gestión, haciendo referencia a su papel frente a la crisis en los cribados de cáncer de mama y los incendios forestales.

Respecto a la configuración electoral, Montero indicó que Podemos estará representado en las próximas elecciones andaluzas, aunque la posibilidad de concurrir en coalición sigue abierta hasta que se agote el plazo para la formalización de alianzas. Cuestionada por la posibilidad de acuerdos con otros grupos progresistas, Montero enfatizó: "Quien quiera que la izquierda sea valiente tiene la opción de Podemos en estas elecciones más allá de las alianzas”, informó Europa Press. También aludió a la importancia de los próximos días para definir los pactos, recordando que aún existe tiempo para negociar y presentar coaliciones electorales.

En el contexto de la campaña, Montero subrayó la relevancia de los actos de Podemos junto a figuras de otras formaciones, como la participación compartida con Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, en una agenda común enfocada en ofrecer certezas a la ciudadanía de que España requiere una apuesta renovada por la izquierda y políticas transformadoras.

En materia de política nacional, Montero abordó la posición de Podemos ante el decreto de ayudas aprobado por el Consejo de Ministros, destinado a amortiguar el incremento de los precios de la energía consecuencia del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Según detalló Europa Press, Montero transmitió que su partido solo respaldará la medida si se incluye la intervención directa en los precios. De lo contrario, la actual propuesta, catalogada como “medidas de derechas”, no contará con el apoyo de Podemos, al considerar que tales políticas favorecen a sectores empresariales específicos.

Montero recomendó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que negocie el respaldo parlamentario del decreto con los grupos de la derecha si decide mantener el actual enfoque: “Si hace medidas de derecha tendrá que pedirle el voto a la derecha", aseguró la dirigente según recogió Europa Press. En sus declaraciones, Montero argumentó que las propuestas presentadas por la parte socialista del Ejecutivo solo servirán para aumentar los beneficios de las empresas energéticas, señalando que el anuncio del decreto motivó incrementos de precios en una cuarta parte de las gasolineras antes de su entrada en vigor.

La dirigente de Podemos acusó al Gobierno nacional de contribuir tanto al auge de la extrema derecha como a la frustración del electorado progresista. Sostuvo que la dinámica de la coalición gubernamental, en la que según Montero se adoptan decisiones que podrían haber impulsado igualmente gobiernos conservadores, ha generado desilusión dentro de su base de apoyo.

A lo largo de su intervención comunicada por Europa Press, Irene Montero expresó la importancia de crear una alternativa viable y cohesionada que dé respuesta a las demandas y preocupaciones sociales en Andalucía y en el conjunto de España, enfocando sus críticas principalmente en la gestión política de la derecha y en los desafíos de la izquierda para consolidar alianzas y estrategias eficaces en el escenario electoral próximo.