Agencias

Mueren 15 miembros de la coalición de milicias proiraníes FMP en un bombardeo achacado a EEUU en Irak

Un ataque aéreo atribuido a fuerzas estadounidenses provocó la muerte de un alto mando y catorce integrantes de un grupo armado apoyado por Irán en Anbar, aumentando las tensiones y generando denuncias de violación de la soberanía iraquí

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Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) de Irak declararon que el ataque aéreo contra su cuartel general en la provincia de Anbar, que tuvo como resultado la muerte de quince de sus miembros, incluido un alto comandante, representa una "violación flagrante de la soberanía de Irak". Según informó Europa Press, las FMP responsabilizaron directamente a Estados Unidos por la ofensiva, a la que calificaron de "crimen atroz" y denunciaron que se inscribe en una estrategia que, a su juicio, ignora el Derecho Internacional y las normas humanitarias. Este hecho se suma a una serie de enfrentamientos recientes que involucran a actores locales y fuerzas estadounidenses en el país.

De acuerdo con Europa Press, el bombardeo impactó en la sede central del grupo armado en Anbar, al oeste del territorio iraquí, provocando la muerte de Saad Dauai al Baiyi, quien lideraba las operaciones de las FMP en la provincia. La organización detalló que junto al comandante murieron otros catorce combatientes, todos miembros de la coalición de milicias proiraníes vinculada al aparato de seguridad nacional iraquí. Tras el ataque, las FMP difundieron un comunicado en redes sociales en el que destacan que sus miembros "murieron como vivieron", reivindicando su rol en la defensa del país y en cumplimiento de su compromiso.

El medio Europa Press reportó que las FMP agrupan a diversas facciones armadas con respaldo iraní, incluyendo Kataib Hezbolá, y que forman parte del sistema de seguridad nacional iraquí. En su declaración pública, la coalición sostuvo que la agresión estadounidenses fortalece su resolve y su determinación de proteger el territorio iraquí. Las FMP también exigieron a las fuerzas políticas que asuman total responsabilidad ante lo que describieron como una acumulación de ataques estadounidenses y pidieron adoptar medidas concretas y enérgicas que salvaguarden la soberanía del Estado y frenen estos incidentes.

Europa Press consignó, además, que la reciente escalada de violencia sucede en el contexto de los repetidos choques armados entre milicias proiraníes en Irak y las fuerzas militares estadounidenses. Estos episodios han tenido lugar desde el 28 de febrero, fecha del inicio de una operación militar lanzada por Washington junto con Israel contra intereses iraníes. Desde entonces, las FMP han sido el objetivo de varios bombardeos, mientras que instalaciones y personal vinculados a Estados Unidos también han resultado atacados dentro de territorio iraquí.

Entre los blancos estadounidenses mencionados por Europa Press figura la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, la cual ha permanecido bajo una especie de tregua en los últimos días, según información del propio medio. No obstante, el ambiente de tensión persiste debido a la continuidad de enfrentamientos y al intercambio constante de ataques, lo que incrementa la presión sobre las autoridades nacionales para que actúen frente a estas reiteradas violaciones denunciadas por las FMP.

Según detalló el medio, la reacción de las FMP otorga un especial énfasis a la demanda de postura firme por parte del liderazgo político iraquí. En su mensaje, el grupo reiteró la necesidad de proteger la soberanía nacional y de responder ante cada nueva acción calificada por ellos como una transgresión por parte de las fuerzas estadounidenses. Las implicaciones de este tipo de ataques se extienden más allá del campo militar, dado que afectan la estabilidad interna de Irak y la relación entre facciones políticas y grupos armados con influencias extranjeras.

El comunicado de las FMP apunta a que el ciclo de represalias y bombardeos refuerza su voluntad de mantener la defensa del país, en tanto responsabilizan a Estados Unidos por la actual dinámica de violencia en la región. De acuerdo con la cobertura de Europa Press, las repercusiones de este escenario contribuyen a la escalada de tensiones en el oeste de Irak y a un ambiente de creciente hostilidad entre actores proiraníes y el contingente estadounidense desplegado en el país.

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