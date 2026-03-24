La crisis de Oriente Próximo activa las alertas de estanflación para la eurozona, según PMI

Los retrasos en las entregas de proveedores alcanzaron sus niveles más altos desde mediados de 2022, motivados principalmente por obstáculos en el transporte, lo que sugiere una presión adicional sobre los costos de las empresas en la eurozona. Según S&P Global Market Intelligence, estas interrupciones en la cadena de suministro derivan directamente del conflicto en Oriente Próximo, tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta iraní. El medio ha detallado que el crecimiento de la actividad del sector privado en la zona euro cayó en marzo a su punto más bajo en los últimos diez meses, lo que expone un riesgo creciente de estancamiento económico acompañado de un aumento sostenido de los precios.

S&P Global Market Intelligence reportó que el índice compuesto PMI se situó en marzo en 50,5 puntos, por debajo de los 51,9 registrados en febrero, evidenciando el impacto inmediato de la crisis geopolítica. Esta caída en el indicador compuesto refleja una ralentización significativa que ha despertado alertas sobre la posibilidad de estanflación, un fenómeno en el que la economía experimenta simultáneamente estancamiento y presión inflacionaria.

El medio detalló que la desaceleración no afecta de manera uniforme a todos los sectores. El sector servicios, particularmente vulnerable a shocks externos, vio su índice PMI retroceder hasta los 50,1 puntos, apenas por encima del umbral que separa la expansión del estancamiento. Se trata de la peor cifra del sector en diez meses. En contraste, el PMI manufacturero experimentó una mejora y alcanzó los 51,4 puntos, el nivel más alto en 45 meses, lo que manifiesta cierta resiliencia en la industria a pesar de las crecientes dificultades logísticas y de costos.

Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, advirtió que "el flash del índice PMI de la zona euro está activando las alarmas de estanflación a medida que la guerra en Oriente Próximo impulsa los precios intensamente al alza mientras desalienta el crecimiento". Williamson explicó que las empresas han afrontado el aumento más veloz de costos en más de tres años, principalmente como consecuencia de la subida en los precios de la energía y los problemas de suministro internacionales surgidos tras el conflicto en Oriente Próximo.

El análisis de S&P Global Market Intelligence resalta que los incrementos en los precios de consumo se están acercando al 3%, lo que refuerza las proyecciones de una mayor presión inflacionaria de cara a los próximos meses. A la vez, las perspectivas a futuro señalan un estancamiento en el crecimiento del Producto Interno Bruto de la eurozona, con una tasa trimestral estimada para marzo de aproximadamente 0,1%. Según consignó el medio, este ritmo de avance tan bajo incrementa el riesgo de que la zona euro entre en recesión.

S&P Global Market Intelligence indicó que el repunte de los costos para las empresas tiene fundamentos tanto en el encarecimiento de la energía como en los cuellos de botella en la logística, cuestiones directamente asociadas con la situación en Oriente Próximo y con las repercusiones en los corredores de transporte internacionales. El ajuste en los precios empresariales, que no se veía a este ritmo desde hacía más de tres años, se trasladó progresivamente a los índices de inflación al consumidor. Las cadenas de suministro muestran señales de presión severa, con los retrasos en las entregas incrementándose de manera rápida y persistente.

El medio advirtió que los indicadores adelantados no ofrecen señales de alivio a corto plazo. Al contrario, apuntan hacia un clima de elevada incertidumbre para las empresas europeas en cuanto a costos, condiciones de mercado y demanda de sus productos y servicios. Las tensiones en la región de Oriente Próximo y sus repercusiones sobre el comercio global y los mercados energéticos continúan siendo factores determinantes en las previsiones económicas, de acuerdo a S&P Global Market Intelligence.

La desaceleración marcada en el sector servicios, que es un motor clave para el crecimiento en la zona euro, alerta especialmente a los analistas económicos. S&P Global Market Intelligence subraya que el PMI en ese sector se situó peligrosamente cerca del estancamiento, lo que podría desembocar en moderaciones adicionales dentro del consumo privado y la inversión, sectores que ya mostraban signos de debilidad antes del repunte de las tensiones internacionales.

La industria, aunque mostró un desempeño superior al de los servicios, no escapa de los riesgos derivados de un entorno internacional volátil y de la presión inflacionaria. A pesar del repunte del PMI manufacturero a niveles máximos en casi cuatro años, S&P Global Market Intelligence especificó que los fabricantes enfrentan costos crecientes en materias primas y energía, además de la incertidumbre logística que amenaza con limitar nuevas expansiones de la actividad.

El impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los mercados europeos se manifiesta, por tanto, de manera transversal: ralentizando la actividad privada, presionando al alza los costes, invirtiendo tendencias recientes en la inflación y generando un entorno de elevada incertidumbre que dificulta la planificación empresarial y las decisiones de inversión. Así lo ha consignado S&P Global Market Intelligence, cuyo análisis sostiene que la eurozona está expuesta a un círculo de riesgos económicos que podrían derivar en una nueva recesión si las tensiones no se resuelven y las cadenas de suministro no recuperan su normalidad.

Las cifras preliminares publicadas para marzo, tanto en el indicador compuesto como en los índices sectoriales, representan una señal de alerta para los países del área euro y sus responsables de política económica, quienes deberán afrontar el doble desafío de contener la inflación y evitar una pérdida mayor de dinamismo en la actividad productiva y en el empleo.