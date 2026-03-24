La recuperación de Alemania pierde impulso y Francia agrava su contracción en marzo, según PMI

El efecto de la crisis geopolítica reciente se refleja en los mercados y en la toma de decisiones de las empresas europeas, que han optado por adelantar pedidos y modificar previsiones debido a la incertidumbre sobre la cadena de suministros y la subida de los precios. De acuerdo con los datos preliminares del índice compuesto de gestores de compras (PMI) correspondientes al mes de marzo, publicados por S&P Global Market Intelligence, la escalada del conflicto en Oriente Próximo, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, ya ha tenido su primer impacto visible en las principales economías de la eurozona, reduciendo la dinámica de la economía alemana y profundizando la contracción en Francia.

Según el análisis difundido por S&P Global Market Intelligence, la lectura preliminar del PMI compuesto alemán descendió a 51,9 puntos en marzo, comparado con los 53,2 puntos de febrero, marcando el valor más bajo en tres meses. Por sectores, el PMI de servicios en Alemania cayó de 53,5 a 51,2 puntos, ubicándose en su nivel más bajo desde siete meses atrás, mientras el PMI manufacturero subió hasta 51,7 puntos frente a los 50,9 del mes anterior, lo que constituye su mayor registro en 45 meses. El economista Phil Smith, responsable de S&P Global Market Intelligence, explicó que el retroceso en servicios constituye la reacción más inmediata a la crisis, con una menor entrada de nuevos pedidos por el aumento de la incertidumbre y el crecimiento en la presión sobre los precios.

Smith también apuntó a la peculiaridad del comportamiento industrial, donde el crecimiento del sector manufacturero ha sorprendido en este contexto. Según el economista, parte de la demanda en el sector industrial alemán se ha visto favorecida porque algunas compañías han decidido adelantar compras, ante el temor de potenciales interrupciones logísticas procedentes de Oriente Próximo.

En cuanto al contexto general, Joe Hayes, economista principal de S&P Global Market Intelligence, señaló que Europa permanece especialmente expuesta a interrupciones en el comercio internacional, tanto por la estructura de sus cadenas de suministro como por la volatilidad en los precios energéticos. Este aspecto se ha reflejado en los niveles de demanda, en la confianza empresarial y en el comportamiento de los precios. Hayes destacó que la escalada de los precios del petróleo y los problemas en el transporte marítimo han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la región ante factores externos.

El informe publicado por S&P Global Market Intelligence también expuso la situación de Francia, donde el PMI compuesto ha descendido a 48,3 puntos, una contracción más acusada que los 49,9 registrados el mes anterior y el dato más bajo en los últimos cinco meses. El índice de servicios bajó igualmente hasta 48,3 puntos, después de situarse en 49,6 el mes anterior, siendo también el valor más bajo en cinco meses. Por otro lado, el PMI manufacturero francés alcanzó los 50,2 puntos, subiendo una décima respecto a febrero.

Respecto al caso francés, Hayes explicó que el mes de marzo se complicó aún más para las empresas debido al proceso de elecciones locales, que tuvo un efecto negativo sobre el gasto de los clientes corporativos. Estas empresas reportaron una retracción del consumo, motivo por el cual se espera que abril brinde una perspectiva más representativa del verdadero estado de la economía en ese país. No obstante, Hayes advirtió que la recuperación económica en Francia permanece estancada por el momento.

Las declaraciones recogidas por S&P Global Market Intelligence resaltaron que, pese al repunte manufacturero en Alemania, la caída en servicios y la persistente presión sobre los precios limitan el avance general de la economía germana, mientras que las empresas francesas enfrentan obstáculos adicionales ligados tanto al entorno político interno como a la situación internacional. Los expertos consultados por el medio hacen hincapié en que la prolongación de la tensión en Oriente Próximo y las fluctuaciones en los precios energéticos siguen representando desafíos considerables para la recuperación económica de Europa en los próximos meses.